zkSwap Finance-logo

zkSwap Finance – hinta (ZF)

1ZF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00283
$0.00283$0.00283
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen zkSwap Finance (ZF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:03:00 (UTC+8)

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00279
$ 0.00279$ 0.00279
24 h:n matalin
$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305
24 h:n korkein

$ 0.00279
$ 0.00279$ 0.00279

$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305

$ 0.08953665548952082
$ 0.08953665548952082$ 0.08953665548952082

$ 0.000182139809719544
$ 0.000182139809719544$ 0.000182139809719544

+0.71%

0.00%

-11.29%

-11.29%

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00283. Viimeisen 24 tunnin aikana ZF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00279 ja korkeimmillaan $ 0.00305 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08953665548952082, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000182139809719544.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZF on muuttunut +0.71% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -11.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen markkinatiedot

No.1902

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 17.37K
$ 17.37K$ 17.37K

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

569.18M
569.18M 569.18M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

775,312,348.0243367
775,312,348.0243367 775,312,348.0243367

56.91%

ZKSYNCERA

zkSwap Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.37K. ZF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 569.18M ja sen kokonaistarjonta on 775312348.0243367. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.83M.

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän zkSwap Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00009-3.09%
60 päivää$ +0.00098+52.97%
90 päivää$ -0.00029-9.30%
zkSwap Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZF-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

zkSwap Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00009 (-3.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

zkSwap Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00098 (+52.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

zkSwap Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00029 (-9.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle zkSwap Finance (ZF)?

Tarkista zkSwap Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja zkSwap Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue zkSwap Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään zkSwap Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

zkSwap Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon zkSwap Finance (ZF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko zkSwap Finance (ZF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita zkSwap Finance-rahakkeelle.

Tarkista zkSwap Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tokenomiikka

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

zkSwap Finance (ZF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa zkSwap Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa zkSwap Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZF paikallisiin valuuttoihin

1 zkSwap Finance(ZF) - VND
74.47145
1 zkSwap Finance(ZF) - AUD
A$0.0043865
1 zkSwap Finance(ZF) - GBP
0.0020942
1 zkSwap Finance(ZF) - EUR
0.0024338
1 zkSwap Finance(ZF) - USD
$0.00283
1 zkSwap Finance(ZF) - MYR
RM0.0119426
1 zkSwap Finance(ZF) - TRY
0.1160583
1 zkSwap Finance(ZF) - JPY
¥0.41884
1 zkSwap Finance(ZF) - ARS
ARS$3.7187898
1 zkSwap Finance(ZF) - RUB
0.2279848
1 zkSwap Finance(ZF) - INR
0.2470307
1 zkSwap Finance(ZF) - IDR
Rp46.3934352
1 zkSwap Finance(ZF) - KRW
3.958038
1 zkSwap Finance(ZF) - PHP
0.1618477
1 zkSwap Finance(ZF) - EGP
￡E.0.1371984
1 zkSwap Finance(ZF) - BRL
R$0.0154518
1 zkSwap Finance(ZF) - CAD
C$0.0039337
1 zkSwap Finance(ZF) - BDT
0.3441846
1 zkSwap Finance(ZF) - NGN
4.3538418
1 zkSwap Finance(ZF) - COP
$11.4112675
1 zkSwap Finance(ZF) - ZAR
R.0.0501476
1 zkSwap Finance(ZF) - UAH
0.1165394
1 zkSwap Finance(ZF) - VES
Bs0.38771
1 zkSwap Finance(ZF) - CLP
$2.7451
1 zkSwap Finance(ZF) - PKR
Rs0.8007768
1 zkSwap Finance(ZF) - KZT
1.5206722
1 zkSwap Finance(ZF) - THB
฿0.0924278
1 zkSwap Finance(ZF) - TWD
NT$0.0863999
1 zkSwap Finance(ZF) - AED
د.إ0.0103861
1 zkSwap Finance(ZF) - CHF
Fr0.002264
1 zkSwap Finance(ZF) - HKD
HK$0.0221023
1 zkSwap Finance(ZF) - AMD
֏1.0851069
1 zkSwap Finance(ZF) - MAD
.د.م0.0255266
1 zkSwap Finance(ZF) - MXN
$0.0530625
1 zkSwap Finance(ZF) - SAR
ريال0.0106125
1 zkSwap Finance(ZF) - PLN
0.0103578
1 zkSwap Finance(ZF) - RON
лв0.0123105
1 zkSwap Finance(ZF) - SEK
kr0.0272246
1 zkSwap Finance(ZF) - BGN
лв0.0047544
1 zkSwap Finance(ZF) - HUF
Ft0.9665299
1 zkSwap Finance(ZF) - CZK
0.0598828
1 zkSwap Finance(ZF) - KWD
د.ك0.00086315
1 zkSwap Finance(ZF) - ILS
0.009622
1 zkSwap Finance(ZF) - AOA
Kz2.5891953
1 zkSwap Finance(ZF) - BHD
.د.ب0.00106408
1 zkSwap Finance(ZF) - BMD
$0.00283
1 zkSwap Finance(ZF) - DKK
kr0.0181969
1 zkSwap Finance(ZF) - HNL
L0.0743158
1 zkSwap Finance(ZF) - MUR
0.1294159
1 zkSwap Finance(ZF) - NAD
$0.050091
1 zkSwap Finance(ZF) - NOK
kr0.0288094
1 zkSwap Finance(ZF) - NZD
$0.0048393
1 zkSwap Finance(ZF) - PAB
B/.0.00283
1 zkSwap Finance(ZF) - PGK
K0.0117162
1 zkSwap Finance(ZF) - QAR
ر.ق0.0103012
1 zkSwap Finance(ZF) - RSD
дин.0.2856602

zkSwap Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton zkSwap Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen zkSwap Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”zkSwap Finance”

Paljonko zkSwap Finance (ZF) on arvoltaan tänään?
ZF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00283 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZF-USD-parin nykyinen hinta?
ZF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00283. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on zkSwap Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZF markkina-arvo on $ 1.61M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 569.18M USD.
Mikä oli ZF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZF saavutti ATH-hinnaksi 0.08953665548952082 USD.
Mikä oli ZF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000182139809719544 USD.
Mikä on ZF-rahakkeen treidausvolyymi?
ZF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.37K USD.
Nouseeko ZF tänä vuonna korkeammalle?
ZF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

