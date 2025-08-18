zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00283. Viimeisen 24 tunnin aikana ZF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00279 ja korkeimmillaan $ 0.00305 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08953665548952082, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000182139809719544.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZF on muuttunut +0.71% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -11.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen markkinatiedot
No.1902
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
$ 17.37K
$ 17.37K$ 17.37K
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
569.18M
569.18M 569.18M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
775,312,348.0243367
775,312,348.0243367 775,312,348.0243367
56.91%
ZKSYNCERA
zkSwap Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.37K. ZF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 569.18M ja sen kokonaistarjonta on 775312348.0243367. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.83M.
zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän zkSwap Finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.00009
-3.09%
60 päivää
$ +0.00098
+52.97%
90 päivää
$ -0.00029
-9.30%
zkSwap Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ZF-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
zkSwap Finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00009 (-3.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
zkSwap Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00098 (+52.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
zkSwap Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00029 (-9.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle zkSwap Finance (ZF)?
zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.
zkSwap Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja zkSwap Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ZF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue zkSwap Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään zkSwap Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
zkSwap Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon zkSwap Finance (ZF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko zkSwap Finance (ZF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita zkSwap Finance-rahakkeelle.
zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
zkSwap Finance (ZF) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa zkSwap Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa zkSwap Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.