zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tiedot zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. Virallinen verkkosivusto: https://zkswap.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.zkswap.finance/ Block Explorer: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Osta ZF-rahaketta nyt!

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kokonaistarjonta: $ 775.75M $ 775.75M $ 775.75M Kierrossa oleva tarjonta: $ 569.88M $ 569.88M $ 569.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 Nykyinen hinta: $ 0.00323 $ 0.00323 $ 0.00323 Lue lisää zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen hinnasta

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZF-rahakkeita MEXCistä nyt!

zkSwap Finance (ZF) -rahakkeen hintahistoria ZF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZF-rahakkeen hintaennuste nyt!

