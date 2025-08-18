Lisätietoja DEGO-rahakkeesta

DEGO-rahakkeen hintatiedot

DEGO-rahakkeen valkoinen paperi

DEGO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEGO-rahakkeen tokenomiikka

DEGO-rahakkeen hintaennuste

DEGO-rahakkeen historia

DEGO-osto-opas

DEGO/fiat-valuuttamuunnin

DEGO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

dego.finance-logo

dego.finance – hinta (DEGO)

1DEGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.2386
$1.2386$1.2386
-0.83%1D
USD
Reaaliaikainen dego.finance (DEGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:09:19 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.2347
$ 1.2347$ 1.2347
24 h:n matalin
$ 1.3325
$ 1.3325$ 1.3325
24 h:n korkein

$ 1.2347
$ 1.2347$ 1.2347

$ 1.3325
$ 1.3325$ 1.3325

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.426268683664
$ 0.426268683664$ 0.426268683664

-0.55%

-0.83%

+0.13%

+0.13%

dego.finance (DEGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.2387. Viimeisen 24 tunnin aikana DEGO on vaihdellut alimmillaan $ 1.2347 ja korkeimmillaan $ 1.3325 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 33.82069595, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.426268683664.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEGO on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -0.83% 24 tunnin aikana ja +0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dego.finance (DEGO) -rahakkeen markkinatiedot

No.803

$ 26.01M
$ 26.01M$ 26.01M

$ 909.07K
$ 909.07K$ 909.07K

$ 26.01M
$ 26.01M$ 26.01M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

dego.finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 909.07K. DEGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.01M.

dego.finance (DEGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän dego.finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.010366-0.83%
30 päivää$ +0.019+1.55%
60 päivää$ +0.1967+18.87%
90 päivää$ -0.6775-35.36%
dego.finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.010366 (-0.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

dego.finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.019 (+1.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

dego.finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1967 (+18.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

dego.finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.6775 (-35.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle dego.finance (DEGO)?

Tarkista dego.finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja dego.finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue dego.finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään dego.finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

dego.finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dego.finance (DEGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dego.finance (DEGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dego.finance-rahakkeelle.

Tarkista dego.finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

dego.finance (DEGO) -rahakkeen tokenomiikka

dego.finance (DEGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

dego.finance (DEGO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa dego.finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa dego.finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEGO paikallisiin valuuttoihin

1 dego.finance(DEGO) - VND
32,596.3905
1 dego.finance(DEGO) - AUD
A$1.919985
1 dego.finance(DEGO) - GBP
0.916638
1 dego.finance(DEGO) - EUR
1.065282
1 dego.finance(DEGO) - USD
$1.2387
1 dego.finance(DEGO) - MYR
RM5.227314
1 dego.finance(DEGO) - TRY
50.799087
1 dego.finance(DEGO) - JPY
¥183.3276
1 dego.finance(DEGO) - ARS
ARS$1,627.726122
1 dego.finance(DEGO) - RUB
99.802059
1 dego.finance(DEGO) - INR
108.126123
1 dego.finance(DEGO) - IDR
Rp20,306.554128
1 dego.finance(DEGO) - KRW
1,732.44582
1 dego.finance(DEGO) - PHP
70.841253
1 dego.finance(DEGO) - EGP
￡E.60.052176
1 dego.finance(DEGO) - BRL
R$6.775689
1 dego.finance(DEGO) - CAD
C$1.721793
1 dego.finance(DEGO) - BDT
150.650694
1 dego.finance(DEGO) - NGN
1,902.754683
1 dego.finance(DEGO) - COP
$4,994.748075
1 dego.finance(DEGO) - ZAR
R.21.949764
1 dego.finance(DEGO) - UAH
51.009666
1 dego.finance(DEGO) - VES
Bs169.7019
1 dego.finance(DEGO) - CLP
$1,201.539
1 dego.finance(DEGO) - PKR
Rs350.502552
1 dego.finance(DEGO) - KZT
665.603058
1 dego.finance(DEGO) - THB
฿40.406394
1 dego.finance(DEGO) - TWD
NT$37.817511
1 dego.finance(DEGO) - AED
د.إ4.546029
1 dego.finance(DEGO) - CHF
Fr0.99096
1 dego.finance(DEGO) - HKD
HK$9.674247
1 dego.finance(DEGO) - AMD
֏474.05049
1 dego.finance(DEGO) - MAD
.د.م11.160687
1 dego.finance(DEGO) - MXN
$23.213238
1 dego.finance(DEGO) - SAR
ريال4.645125
1 dego.finance(DEGO) - PLN
4.533642
1 dego.finance(DEGO) - RON
лв5.388345
1 dego.finance(DEGO) - SEK
kr11.928681
1 dego.finance(DEGO) - BGN
лв2.081016
1 dego.finance(DEGO) - HUF
Ft423.053211
1 dego.finance(DEGO) - CZK
26.210892
1 dego.finance(DEGO) - KWD
د.ك0.3778035
1 dego.finance(DEGO) - ILS
4.223967
1 dego.finance(DEGO) - AOA
Kz1,135.380033
1 dego.finance(DEGO) - BHD
.د.ب0.4669899
1 dego.finance(DEGO) - BMD
$1.2387
1 dego.finance(DEGO) - DKK
kr7.964841
1 dego.finance(DEGO) - HNL
L32.565423
1 dego.finance(DEGO) - MUR
56.645751
1 dego.finance(DEGO) - NAD
$21.949764
1 dego.finance(DEGO) - NOK
kr12.597579
1 dego.finance(DEGO) - NZD
$2.118177
1 dego.finance(DEGO) - PAB
B/.1.2387
1 dego.finance(DEGO) - PGK
K5.128218
1 dego.finance(DEGO) - QAR
ر.ق4.508868
1 dego.finance(DEGO) - RSD
дин.125.046765

dego.finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton dego.finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen dego.finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dego.finance”

Paljonko dego.finance (DEGO) on arvoltaan tänään?
DEGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.2387 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEGO-USD-parin nykyinen hinta?
DEGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.2387. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dego.finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEGO markkina-arvo on $ 26.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli DEGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEGO saavutti ATH-hinnaksi 33.82069595 USD.
Mikä oli DEGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.426268683664 USD.
Mikä on DEGO-rahakkeen treidausvolyymi?
DEGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 909.07K USD.
Nouseeko DEGO tänä vuonna korkeammalle?
DEGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:09:19 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DEGO-USD-laskin

Summa

DEGO
DEGO
USD
USD

1 DEGO = 1.2387 USD

Treidaa DEGO-rahaketta

DEGOUSDT
$1.2386
$1.2386$1.2386
-0.88%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu