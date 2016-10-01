Lisätietoja ZEC-rahakkeesta

Zcash-logo

Zcash – hinta (ZEC)

1ZEC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+8.11%1D
USD
Reaaliaikainen Zcash (ZEC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:02:41 (UTC+8)

Zcash (ZEC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+5.36%

+8.11%

+16.16%

+16.16%

Zcash (ZEC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 42.62. Viimeisen 24 tunnin aikana ZEC on vaihdellut alimmillaan $ 37.82 ja korkeimmillaan $ 43.78 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,941.7998046875, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 15.96914388442235.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZEC on muuttunut +5.36% viimeisen tunnin aikana, +8.11% 24 tunnin aikana ja +16.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zcash (ZEC) -rahakkeen markkinatiedot

No.105

77.02%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Zcash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 689.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.93M. ZEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.18M ja sen kokonaistarjonta on 16176127.5405448. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 895.02M.

Zcash (ZEC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zcash-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +3.1987+8.11%
30 päivää$ -0.97-2.23%
60 päivää$ +4.43+11.59%
90 päivää$ -4.25-9.07%
Zcash-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZEC-rahakkeiden hinta muuttui $ +3.1987 (+8.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Zcash 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.97 (-2.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Zcash-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZEC-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.43 (+11.59%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Zcash-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -4.25 (-9.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Zcash (ZEC)?

Tarkista Zcash-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Zcash-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZEC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Zcash-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Zcash-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Zcash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zcash (ZEC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zcash (ZEC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zcash-rahakkeelle.

Tarkista Zcash-rahakkeen hintaennuste nyt!

Zcash (ZEC) -rahakkeen tokenomiikka

Zcash (ZEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZEC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Zcash (ZEC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Zcash:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Zcash MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZEC paikallisiin valuuttoihin

Zcash-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Zcash toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Zcash-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zcash”

Paljonko Zcash (ZEC) on arvoltaan tänään?
ZEC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 42.62 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZEC-USD-parin nykyinen hinta?
ZEC -USD-parin nykyinen hinta on $ 42.62. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zcash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZEC markkina-arvo on $ 689.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.18M USD.
Mikä oli ZEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZEC saavutti ATH-hinnaksi 5,941.7998046875 USD.
Mikä oli ZEC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZEC-rahakkeen ATL-hinta oli 15.96914388442235 USD.
Mikä on ZEC-rahakkeen treidausvolyymi?
ZEC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.93M USD.
Nouseeko ZEC tänä vuonna korkeammalle?
ZEC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZEC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:02:41 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

