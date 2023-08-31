ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

NimiZF

SijoitusNo.1960

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.02%

Kierrossa oleva tarjonta573,180,306.8209198

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta779,323,741.7314341

Kierrossa oleva määrä0.5731%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.08953665548952082,2024-03-01

Alin hinta0.000182139809719544,2023-08-31

Julkinen lohkoketjuZKSYNCERA

JohdantozkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

