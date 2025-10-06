Osta kryptojaMarkkinatSpotFutuuritGOLDAnsaitseTapahtumakeskus
Reaaliaikainen PowerAI-hinta on tänään 0.1138 USD. POWERAI-rahakkeiden markkina-arvo on -- USD. Seuraa reaaliaikaisia POWERAI/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja POWERAI-rahakkeesta

POWERAI-rahakkeen hintatiedot

Mikä on POWERAI

POWERAI-rahakkeen valkoinen paperi

POWERAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

POWERAI-rahakkeen tokenomiikka

POWERAI-rahakkeen hintaennuste

POWERAI-rahakkeen historia

POWERAI-osto-opas

PowerAI-logo

PowerAI – hinta (POWERAI)

1POWERAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1134
-45.48%1D
USD
Reaaliaikainen PowerAI (POWERAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 02:01:15 (UTC+8)

PowerAI-hinta tänään

Reaaliaikainen PowerAI (POWERAI) -hinta on tänään $ 0.1138, ja se on muuttunut 45.48 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen POWERAI-USD-muuntokurssi on $ 0.1138 per POWERAI.

PowerAI on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- POWERAI. Viimeisen 24 tunnin aikana POWERAI-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0995 (alin) ja $ 0.78 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, POWERAI liikkui +3.45% viimeisen tunnin aikana ja -81.28% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 4.51M.

PowerAI (POWERAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.51M
$ 113.80B
1,000,000,000,000
BSC

PowerAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.51M. POWERAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 113.80B.

PowerAI-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+3.45%

-45.48%

-81.28%

-81.28%

PowerAI (POWERAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PowerAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.094597-45.48%
30 päivää$ -0.1362-54.48%
60 päivää$ -0.1362-54.48%
90 päivää$ -0.1362-54.48%
PowerAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POWERAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.094597 (-45.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PowerAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1362 (-54.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PowerAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POWERAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1362 (-54.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PowerAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1362 (-54.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PowerAI (POWERAI)?

Tarkista PowerAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

PowerAI-hintaennuste

PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti POWERAI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 PowerAI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen PowerAI tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi POWERAI-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla PowerAI-hintaennuste.

How to buy & Invest PowerAI-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan PowerAI-rahakkeella? POWERAI-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa PowerAI. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan PowerAI (POWERAI) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja PowerAI hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
PowerAI (POWERAI) -osto-opas

Mitä voit tehdä PowerAI-rahakkeilla

PowerAI-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

  • Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Treidaa yli 2,800 rahakkeella erittäin matalilla maksuilla.

    Futuuritreidaus

    Futuuritreidaus

    Treidaa jopa 500-kertaisella vipulla ja syvällä likviditeetillä.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Steikkaa rahakkeita ja ansaitse mahtavia airdroppeja.

    MEXCin esimarkkinat

    MEXCin esimarkkinat

    Osta ja myy uusia rahakkeita ennen kuin ne listataan virallisesti.

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla PowerAI (POWERAI) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
Futuurien treidausmaksut:
Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on PowerAI (POWERAI)

Power AI: Democratizing AI computing with global idle GPUs. Affordable, sustainable, and decentralized solutions.

PowerAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PowerAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PowerAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PowerAI”

Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 02:01:15 (UTC+8)

PowerAI (POWERAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

PowerAI Kuumia uutisia

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

October 6, 2025
Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

October 6, 2025
Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

October 5, 2025
Näytä lisää

Tutustu tarkemmin PowerAI-rahakkeisiin

POWERAI USDT (futuuritreidaus)

Avaa POWERAI-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu POWERAI USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa PowerAI (POWERAI) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista PowerAI-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
POWERAI/USDT
-45.48%
0.00% (USDT)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

