WEEX Token-logo

WEEX Token – hinta (WXT)

$0.034437
-0.01%1D
USD
Reaaliaikainen WEEX Token (WXT) -hintakaavio
WEEX Token (WXT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.034169
24 h:n matalin
$ 0.035706
24 h:n korkein

$ 0.034169
$ 0.035706
$ 0.038623988114320766
$ 0.01076131063143907
+0.55%

-0.01%

-4.82%

-4.82%

WEEX Token (WXT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.034448. Viimeisen 24 tunnin aikana WXT on vaihdellut alimmillaan $ 0.034169 ja korkeimmillaan $ 0.035706 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.038623988114320766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01076131063143907.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WXT on muuttunut +0.55% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -4.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WEEX Token (WXT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3409

$ 0.00
$ 1.94M
$ 206.69M
0.00
6,000,000,000
2023-08-01 00:00:00

$ 0.01
ETH

WEEX Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.94M. WXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 6000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 206.69M.

WEEX Token (WXT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän WEEX Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000344-0.01%
30 päivää$ -0.002737-7.37%
60 päivää$ +0.008485+32.68%
90 päivää$ +0.000745+2.21%
WEEX Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WXT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000344 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

WEEX Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002737 (-7.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

WEEX Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WXT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.008485 (+32.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

WEEX Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000745 (+2.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle WEEX Token (WXT)?

Tarkista WEEX Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on WEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WEEX Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WXT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue WEEX Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään WEEX Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

WEEX Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WEEX Token (WXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WEEX Token (WXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WEEX Token-rahakkeelle.

Tarkista WEEX Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

WEEX Token (WXT) -rahakkeen tokenomiikka

WEEX Token (WXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

WEEX Token (WXT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa WEEX Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa WEEX Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WXT paikallisiin valuuttoihin

WEEX Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton WEEX Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen WEEX Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WEEX Token”

Paljonko WEEX Token (WXT) on arvoltaan tänään?
WXT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.034448 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WXT-USD-parin nykyinen hinta?
WXT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.034448. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WEEX Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WXT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WXT saavutti ATH-hinnaksi 0.038623988114320766 USD.
Mikä oli WXT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WXT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01076131063143907 USD.
Mikä on WXT-rahakkeen treidausvolyymi?
WXT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.94M USD.
Nouseeko WXT tänä vuonna korkeammalle?
WXT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WXT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
WEEX Token (WXT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

