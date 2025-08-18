Lisätietoja KAS-rahakkeesta

Kaspa-logo

Kaspa – hinta (KAS)

1KAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.085442
$0.085442
+0.04%1D
USD
Reaaliaikainen Kaspa (KAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:28 (UTC+8)

Kaspa (KAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.084615
$ 0.084615
24 h:n matalin
$ 0.087953
$ 0.087953
24 h:n korkein

$ 0.084615
$ 0.084615

$ 0.087953
$ 0.087953

$ 0.20754794622992162
$ 0.20754794622992162

$ 0.000169882220013181
$ 0.000169882220013181

-0.79%

+0.04%

-5.39%

-5.39%

Kaspa (KAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.085442. Viimeisen 24 tunnin aikana KAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.084615 ja korkeimmillaan $ 0.087953 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.20754794622992162, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000169882220013181.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAS on muuttunut -0.79% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -5.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaspa (KAS) -rahakkeen markkinatiedot

No.44

$ 2.27B
$ 2.27B

$ 4.44M
$ 4.44M

$ 2.45B
$ 2.45B

26.60B
26.60B

28,704,026,601
28,704,026,601

26,601,093,134.513664
26,601,093,134.513664

92.67%

0.05%

KASPA

Kaspa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.27B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.44M. KAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.60B ja sen kokonaistarjonta on 26601093134.513664. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.45B.

Kaspa (KAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kaspa-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00003416+0.04%
30 päivää$ -0.026843-23.91%
60 päivää$ +0.021311+33.23%
90 päivää$ -0.021236-19.91%
Kaspa-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KAS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003416 (+0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kaspa 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.026843 (-23.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kaspa-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KAS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.021311 (+33.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kaspa-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.021236 (-19.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kaspa (KAS)?

Tarkista Kaspa-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kaspa-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KAS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kaspa-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kaspa-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kaspa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaspa (KAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaspa (KAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaspa-rahakkeelle.

Tarkista Kaspa-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kaspa (KAS) -rahakkeen tokenomiikka

Kaspa (KAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kaspa (KAS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kaspa:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

KAS paikallisiin valuuttoihin

1 Kaspa(KAS) - VND
2,248.40623
1 Kaspa(KAS) - AUD
A$0.1324351
1 Kaspa(KAS) - GBP
0.06322708
1 Kaspa(KAS) - EUR
0.07348012
1 Kaspa(KAS) - USD
$0.085442
1 Kaspa(KAS) - MYR
RM0.36056524
1 Kaspa(KAS) - TRY
3.49714106
1 Kaspa(KAS) - JPY
¥12.645416
1 Kaspa(KAS) - ARS
ARS$112.27591452
1 Kaspa(KAS) - RUB
6.88491636
1 Kaspa(KAS) - INR
7.45737776
1 Kaspa(KAS) - IDR
Rp1,400.68830048
1 Kaspa(KAS) - KRW
119.66664752
1 Kaspa(KAS) - PHP
4.88557356
1 Kaspa(KAS) - EGP
￡E.4.14222816
1 Kaspa(KAS) - BRL
R$0.46736774
1 Kaspa(KAS) - CAD
C$0.11876438
1 Kaspa(KAS) - BDT
10.39145604
1 Kaspa(KAS) - NGN
131.24660178
1 Kaspa(KAS) - COP
$344.5235045
1 Kaspa(KAS) - ZAR
R.1.51403224
1 Kaspa(KAS) - UAH
3.51850156
1 Kaspa(KAS) - VES
Bs11.705554
1 Kaspa(KAS) - CLP
$82.87874
1 Kaspa(KAS) - PKR
Rs24.08780864
1 Kaspa(KAS) - KZT
45.91140428
1 Kaspa(KAS) - THB
฿2.79053572
1 Kaspa(KAS) - TWD
NT$2.60683542
1 Kaspa(KAS) - AED
د.إ0.31357214
1 Kaspa(KAS) - CHF
Fr0.0683536
1 Kaspa(KAS) - HKD
HK$0.66730202
1 Kaspa(KAS) - AMD
֏32.6986534
1 Kaspa(KAS) - MAD
.د.م0.76983242
1 Kaspa(KAS) - MXN
$1.60289192
1 Kaspa(KAS) - SAR
ريال0.3204075
1 Kaspa(KAS) - PLN
0.31271772
1 Kaspa(KAS) - RON
лв0.3716727
1 Kaspa(KAS) - SEK
kr0.82195204
1 Kaspa(KAS) - BGN
лв0.14354256
1 Kaspa(KAS) - HUF
Ft29.18100626
1 Kaspa(KAS) - CZK
1.80966156
1 Kaspa(KAS) - KWD
د.ك0.02605981
1 Kaspa(KAS) - ILS
0.29135722
1 Kaspa(KAS) - AOA
Kz78.31528278
1 Kaspa(KAS) - BHD
.د.ب0.032126192
1 Kaspa(KAS) - BMD
$0.085442
1 Kaspa(KAS) - DKK
kr0.54939206
1 Kaspa(KAS) - HNL
L2.24627018
1 Kaspa(KAS) - MUR
3.90726266
1 Kaspa(KAS) - NAD
$1.50976014
1 Kaspa(KAS) - NOK
kr0.86894514
1 Kaspa(KAS) - NZD
$0.14610582
1 Kaspa(KAS) - PAB
B/.0.085442
1 Kaspa(KAS) - PGK
K0.35372988
1 Kaspa(KAS) - QAR
ر.ق0.31100888
1 Kaspa(KAS) - RSD
дин.8.62707874

Kaspa-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kaspa toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kaspa-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaspa”

Paljonko Kaspa (KAS) on arvoltaan tänään?
KAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.085442 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAS-USD-parin nykyinen hinta?
KAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.085442. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaspa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAS markkina-arvo on $ 2.27B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.60B USD.
Mikä oli KAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAS saavutti ATH-hinnaksi 0.20754794622992162 USD.
Mikä oli KAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000169882220013181 USD.
Mikä on KAS-rahakkeen treidausvolyymi?
KAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.44M USD.
Nouseeko KAS tänä vuonna korkeammalle?
KAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:28 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

