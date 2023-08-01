WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

NimiWXT

SijoitusNo.3587

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta6,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2023-08-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.01 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.04058767499021916,2025-08-29

Alin hinta0.01076131063143907,2024-09-06

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

WXT/USDT
WEEX Token
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (WXT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
