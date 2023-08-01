WEEX Token (WXT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WEEX Token (WXT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WEEX Token (WXT) -rahakkeen tiedot WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community. Virallinen verkkosivusto: https://www.weex.com/wxt Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716 Osta WXT-rahaketta nyt!

WEEX Token (WXT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WEEX Token (WXT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 229.67M $ 229.67M $ 229.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.038922 $ 0.038922 $ 0.038922 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 Nykyinen hinta: $ 0.038279 $ 0.038279 $ 0.038279 Lue lisää WEEX Token (WXT) -rahakkeen hinnasta

WEEX Token (WXT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WEEX Token (WXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WXT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WXT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WXT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WXT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WXT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WEEX Token (WXT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WXT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WXT-rahakkeita MEXCistä nyt!

WEEX Token (WXT) -rahakkeen hintahistoria WXT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WXT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WXT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WXT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WXT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WXT-rahakkeen hintaennuste nyt!

