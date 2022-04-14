Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Unicorn Fart Dust (UFD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tiedot Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://unicornfartdust.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Osta UFD-rahaketta nyt!

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.14M $ 34.14M $ 34.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 34.14M $ 34.14M $ 34.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.43094 $ 0.43094 $ 0.43094 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 Nykyinen hinta: $ 0.03414 $ 0.03414 $ 0.03414 Lue lisää Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen hinnasta

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UFD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UFD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UFD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UFD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UFD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UFD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UFD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen hintahistoria UFD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UFD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UFD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UFD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UFD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UFD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!