1UFD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02988
$0.02988$0.02988
-4.23%1D
USD
Reaaliaikainen Unicorn Fart Dust (UFD) -hintakaavio
Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0296
$ 0.0296$ 0.0296
24 h:n matalin
$ 0.03563
$ 0.03563$ 0.03563
24 h:n korkein

$ 0.0296
$ 0.0296$ 0.0296

$ 0.03563
$ 0.03563$ 0.03563

$ 0.4222777994253674
$ 0.4222777994253674$ 0.4222777994253674

$ 0.013946593965305528
$ 0.013946593965305528$ 0.013946593965305528

-2.33%

-4.22%

-21.66%

-21.66%

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02988. Viimeisen 24 tunnin aikana UFD on vaihdellut alimmillaan $ 0.0296 ja korkeimmillaan $ 0.03563 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UFD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4222777994253674, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.013946593965305528.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UFD on muuttunut -2.33% viimeisen tunnin aikana, -4.22% 24 tunnin aikana ja -21.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen markkinatiedot

No.730

$ 29.88M
$ 29.88M

$ 109.80K
$ 109.80K$ 109.80K

$ 29.88M
$ 29.88M$ 29.88M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Unicorn Fart Dust-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 109.80K. UFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.88M.

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Unicorn Fart Dust-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0013197-4.22%
30 päivää$ -0.01799-37.59%
60 päivää$ +0.01411+89.47%
90 päivää$ -0.01042-25.86%
Unicorn Fart Dust-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UFD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0013197 (-4.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Unicorn Fart Dust 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01799 (-37.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Unicorn Fart Dust-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UFD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01411 (+89.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Unicorn Fart Dust-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01042 (-25.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Unicorn Fart Dust (UFD)?

Tarkista Unicorn Fart Dust-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Unicorn Fart Dust-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UFD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Unicorn Fart Dust-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Unicorn Fart Dust-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Unicorn Fart Dust-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unicorn Fart Dust (UFD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unicorn Fart Dust (UFD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unicorn Fart Dust-rahakkeelle.

Tarkista Unicorn Fart Dust-rahakkeen hintaennuste nyt!

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tokenomiikka

Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UFD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Unicorn Fart Dust (UFD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Unicorn Fart Dust:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Unicorn Fart Dust MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UFD paikallisiin valuuttoihin

1 Unicorn Fart Dust(UFD) - VND
786.2922
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - AUD
A$0.046314
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - GBP
0.0221112
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - EUR
0.0256968
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - USD
$0.02988
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - MYR
RM0.1260936
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - TRY
1.2229884
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - JPY
¥4.42224
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - ARS
ARS$39.2641128
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - RUB
2.4074316
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - INR
2.6082252
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - IDR
Rp489.8359872
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - KRW
41.8487328
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - PHP
1.7085384
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - EGP
￡E.1.4485824
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - BRL
R$0.1634436
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - CAD
C$0.0415332
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - BDT
3.6340056
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - NGN
45.9691848
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - COP
$120.48363
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - ZAR
R.0.5294736
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - UAH
1.2304584
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - VES
Bs4.09356
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - CLP
$28.9836
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - PKR
Rs8.4237696
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - KZT
16.0557192
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - THB
฿0.9761796
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - TWD
NT$0.9119376
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - AED
د.إ0.1096596
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - CHF
Fr0.023904
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - HKD
HK$0.2333628
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - AMD
֏11.435076
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - MAD
.د.م0.2692188
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - MXN
$0.56025
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - SAR
ريال0.11205
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - PLN
0.1093608
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - RON
лв0.129978
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - SEK
kr0.2874456
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - BGN
лв0.0501984
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - HUF
Ft10.2049164
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - CZK
0.6325596
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - KWD
د.ك0.0091134
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - ILS
0.1018908
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - AOA
Kz27.3877092
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - BHD
.د.ب0.01123488
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - BMD
$0.02988
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - DKK
kr0.1921284
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - HNL
L0.7855452
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - MUR
1.3664124
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - NAD
$0.5294736
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - NOK
kr0.3038796
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - NZD
$0.0510948
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - PAB
B/.0.02988
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - PGK
K0.1237032
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - QAR
ر.ق0.1087632
1 Unicorn Fart Dust(UFD) - RSD
дин.3.016386

Unicorn Fart Dust-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Unicorn Fart Dust toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Unicorn Fart Dust-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unicorn Fart Dust”

Paljonko Unicorn Fart Dust (UFD) on arvoltaan tänään?
UFD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02988 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UFD-USD-parin nykyinen hinta?
UFD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02988. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unicorn Fart Dust-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UFD markkina-arvo on $ 29.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli UFD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UFD saavutti ATH-hinnaksi 0.4222777994253674 USD.
Mikä oli UFD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UFD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.013946593965305528 USD.
Mikä on UFD-rahakkeen treidausvolyymi?
UFD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 109.80K USD.
Nouseeko UFD tänä vuonna korkeammalle?
UFD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UFD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Unicorn Fart Dust (UFD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$0.02988
