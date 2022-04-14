Mobox (MBOX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mobox (MBOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mobox (MBOX) -rahakkeen tiedot MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. Virallinen verkkosivusto: https://www.mobox.io/#/ Valkoinen paperi: https://faqen.mobox.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 Osta MBOX-rahaketta nyt!

Mobox (MBOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mobox (MBOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.64M $ 30.64M $ 30.64M Kokonaistarjonta: $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M Kierrossa oleva tarjonta: $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.70M $ 33.70M $ 33.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 Nykyinen hinta: $ 0.06124 $ 0.06124 $ 0.06124 Lue lisää Mobox (MBOX) -rahakkeen hinnasta

Mobox (MBOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mobox (MBOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MBOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MBOX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MBOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MBOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Mobox (MBOX) -rahakkeen hintahistoria MBOX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MBOX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MBOX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MBOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MBOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MBOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

