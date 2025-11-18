Contentos (COS) -rahakkeen tokenomiikka

Contentos (COS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Contentos (COS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:00:26 (UTC+8)
USD

Contentos (COS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Contentos (COS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
--
Kokonaistarjonta:
$ 9.90B
$ 9.90B$ 9.90B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
--
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 15.91M
$ 15.91M$ 15.91M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.003756
$ 0.003756$ 0.003756
Kaikkien aikojen alin:
--
--
Nykyinen hinta:
$ 0.001607
$ 0.001607$ 0.001607

Contentos (COS) -rahakkeen tiedot

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.contentos.io/
Valkoinen paperi:
https://www.contentos.io/#section-group-sgNsgLSB5u1RZkPxx3ykh9-1
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x589891a198195061cb8ad1a75357a3b7dbadd7bc

Contentos (COS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Contentos (COS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä COS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät COS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Contentos (COS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Contentos (COS) -rahakkeen hintahistoria

COS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

COS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne COS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

