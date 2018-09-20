Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Token Pocket (TPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Token Pocket (TPT) -rahakkeen tiedot TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Virallinen verkkosivusto: https://www.tp.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Osta TPT-rahaketta nyt!

Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Token Pocket (TPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 58.91M $ 58.91M $ 58.91M Kokonaistarjonta: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 100.26M $ 100.26M $ 100.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Nykyinen hinta: $ 0.016994 $ 0.016994 $ 0.016994 Lue lisää Token Pocket (TPT) -rahakkeen hinnasta

Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Token Pocket (TPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Token Pocket (TPT) -rahakkeen hintahistoria TPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!