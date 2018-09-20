Mikä on Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Token Pocket-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikka

Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Token Pocket (TPT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Token Pocket:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Token Pocket MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Token Pocket toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Token Pocket” Paljonko Token Pocket (TPT) on arvoltaan tänään? TPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.015831 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TPT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.015831 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo TPT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Token Pocket-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TPT markkina-arvo on $ 54.88M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.47B USD . Mikä oli TPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TPT saavutti ATH-hinnaksi 38.496105725255674 USD . Mikä oli TPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00079179 USD . Mikä on TPT-rahakkeen treidausvolyymi? TPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.54K USD . Nouseeko TPT tänä vuonna korkeammalle? TPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TPT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Token Pocket (TPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

