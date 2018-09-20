Token Pocket (TPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.015831. Viimeisen 24 tunnin aikana TPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.015619 ja korkeimmillaan $ 0.016406 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 38.496105725255674, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00079179.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TPT on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja -4.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Token Pocket (TPT) -rahakkeen markkinatiedot
No.507
$ 54.88M
$ 54.88M$ 54.88M
$ 57.54K
$ 57.54K$ 57.54K
$ 93.40M
$ 93.40M$ 93.40M
3.47B
3.47B 3.47B
5,900,000,000
5,900,000,000 5,900,000,000
3,466,457,400
3,466,457,400 3,466,457,400
58.75%
2018-09-20 00:00:00
HT
Token Pocket-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.54K. TPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.47B ja sen kokonaistarjonta on 3466457400. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 93.40M.
Token Pocket (TPT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Token Pocket-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00014063
-0.88%
30 päivää
$ +0.003493
+28.31%
60 päivää
$ +0.005545
+53.90%
90 päivää
$ +0.008549
+117.39%
Token Pocket-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00014063 (-0.88%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Token Pocket 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003493 (+28.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Token Pocket-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TPT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.005545 (+53.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Token Pocket-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.008549 (+117.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Token Pocket (TPT)?
TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.
Token Pocket on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Token Pocket-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TPT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Token Pocket-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Token Pocket-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Token Pocket-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Token Pocket (TPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Token Pocket (TPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Token Pocket-rahakkeelle.
Token Pocket (TPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Token Pocket (TPT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Token Pocket:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Token Pocket MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.