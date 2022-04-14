Animecoin (ANIME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Animecoin (ANIME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Animecoin (ANIME) -rahakkeen tiedot Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. Virallinen verkkosivusto: https://www.anime.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 Osta ANIME-rahaketta nyt!

Animecoin (ANIME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Animecoin (ANIME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 96.21M $ 96.21M $ 96.21M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 173.70M $ 173.70M $ 173.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 Nykyinen hinta: $ 0.01737 $ 0.01737 $ 0.01737 Lue lisää Animecoin (ANIME) -rahakkeen hinnasta

Animecoin (ANIME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Animecoin (ANIME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANIME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANIME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANIME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANIME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANIME-rahaketta ostetaan

Animecoin (ANIME) -rahakkeen hintahistoria ANIME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja.

ANIME-rahakkeen hintaennuste

