Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hyperlane (HYPER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tiedot

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Virallinen verkkosivusto:
https://hyperlane.xyz/
Valkoinen paperi:
https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Hyperlane (HYPER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 57.16M
$ 57.16M
Kokonaistarjonta:
$ 802.67M
$ 802.67M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 175.20M
$ 175.20M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 326.27M
$ 326.27M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.7
$ 0.7
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.08699760525884112
$ 0.08699760525884112
Nykyinen hinta:
$ 0.32627
$ 0.32627

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HYPER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HYPER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HYPER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HYPER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HYPER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Hyperlane (HYPER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HYPER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen hintahistoria

HYPER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

HYPER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HYPER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HYPER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.