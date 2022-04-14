Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hyperlane (HYPER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tiedot Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Virallinen verkkosivusto: https://hyperlane.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Osta HYPER-rahaketta nyt!

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hyperlane (HYPER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M Kokonaistarjonta: $ 802.67M $ 802.67M $ 802.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 175.20M $ 175.20M $ 175.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 326.27M $ 326.27M $ 326.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Nykyinen hinta: $ 0.32627 $ 0.32627 $ 0.32627 Lue lisää Hyperlane (HYPER) -rahakkeen hinnasta

Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hyperlane (HYPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HYPER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HYPER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HYPER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HYPER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

