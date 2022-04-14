TOP Network (TOP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TOP Network (TOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TOP Network (TOP) -rahakkeen tiedot TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Virallinen verkkosivusto: https://www.topnetwork.org/ Block Explorer: https://www.topscan.io/ Osta TOP-rahaketta nyt!

TOP Network (TOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TOP Network (TOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Kokonaistarjonta: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Nykyinen hinta: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Lue lisää TOP Network (TOP) -rahakkeen hinnasta

TOP Network (TOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TOP Network (TOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TOP Network (TOP) -rahakkeen hintahistoria TOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

