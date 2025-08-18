Lisätietoja TOP-rahakkeesta

TOP Network-logo

TOP Network – hinta (TOP)

1TOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen TOP Network (TOP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:42:35 (UTC+8)

TOP Network (TOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096
24 h:n matalin
$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974
24 h:n korkein

$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096

$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974

$ 0.036536170624
$ 0.036536170624$ 0.036536170624

$ 0.000085025143923373
$ 0.000085025143923373$ 0.000085025143923373

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOP Network (TOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000096. Viimeisen 24 tunnin aikana TOP on vaihdellut alimmillaan $ 0.000096 ja korkeimmillaan $ 0.0000974 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.036536170624, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000085025143923373.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TOP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TOP Network (TOP) -rahakkeen markkinatiedot

No.1989

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 40.03K
$ 40.03K$ 40.03K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

14.40B
14.40B 14.40B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

TOP

TOP Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 40.03K. TOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.40B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.92M.

TOP Network (TOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TOP Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000001-1.04%
60 päivää$ -0.0000552-36.51%
90 päivää$ -0.0000706-42.38%
TOP Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TOP-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TOP Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000001 (-1.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TOP Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TOP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000552 (-36.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TOP Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000706 (-42.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TOP Network (TOP)?

Tarkista TOP Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TOP Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TOP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TOP Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TOP Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TOP Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TOP Network (TOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOP Network (TOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOP Network-rahakkeelle.

Tarkista TOP Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOP Network (TOP) -rahakkeen tokenomiikka

TOP Network (TOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TOP Network (TOP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TOP Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TOP Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TOP paikallisiin valuuttoihin

1 TOP Network(TOP) - VND
2.52624
1 TOP Network(TOP) - AUD
A$0.0001488
1 TOP Network(TOP) - GBP
0.00007104
1 TOP Network(TOP) - EUR
0.00008256
1 TOP Network(TOP) - USD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) - MYR
RM0.00040512
1 TOP Network(TOP) - TRY
0.00392928
1 TOP Network(TOP) - JPY
¥0.014208
1 TOP Network(TOP) - ARS
ARS$0.12614976
1 TOP Network(TOP) - RUB
0.00773472
1 TOP Network(TOP) - INR
0.00837984
1 TOP Network(TOP) - IDR
Rp1.57377024
1 TOP Network(TOP) - KRW
0.13445376
1 TOP Network(TOP) - PHP
0.00548928
1 TOP Network(TOP) - EGP
￡E.0.00465408
1 TOP Network(TOP) - BRL
R$0.00052512
1 TOP Network(TOP) - CAD
C$0.00013344
1 TOP Network(TOP) - BDT
0.01167552
1 TOP Network(TOP) - NGN
0.14769216
1 TOP Network(TOP) - COP
$0.387096
1 TOP Network(TOP) - ZAR
R.0.00170112
1 TOP Network(TOP) - UAH
0.00395328
1 TOP Network(TOP) - VES
Bs0.013152
1 TOP Network(TOP) - CLP
$0.09312
1 TOP Network(TOP) - PKR
Rs0.02706432
1 TOP Network(TOP) - KZT
0.05158464
1 TOP Network(TOP) - THB
฿0.00313632
1 TOP Network(TOP) - TWD
NT$0.00292992
1 TOP Network(TOP) - AED
د.إ0.00035232
1 TOP Network(TOP) - CHF
Fr0.0000768
1 TOP Network(TOP) - HKD
HK$0.00074976
1 TOP Network(TOP) - AMD
֏0.0367392
1 TOP Network(TOP) - MAD
.د.م0.00086496
1 TOP Network(TOP) - MXN
$0.0018
1 TOP Network(TOP) - SAR
ريال0.00036
1 TOP Network(TOP) - PLN
0.00035136
1 TOP Network(TOP) - RON
лв0.0004176
1 TOP Network(TOP) - SEK
kr0.00092352
1 TOP Network(TOP) - BGN
лв0.00016128
1 TOP Network(TOP) - HUF
Ft0.03278688
1 TOP Network(TOP) - CZK
0.00203232
1 TOP Network(TOP) - KWD
د.ك0.00002928
1 TOP Network(TOP) - ILS
0.00032736
1 TOP Network(TOP) - AOA
Kz0.08799264
1 TOP Network(TOP) - BHD
.د.ب0.000036096
1 TOP Network(TOP) - BMD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) - DKK
kr0.00061728
1 TOP Network(TOP) - HNL
L0.00252384
1 TOP Network(TOP) - MUR
0.00439008
1 TOP Network(TOP) - NAD
$0.00170112
1 TOP Network(TOP) - NOK
kr0.00097632
1 TOP Network(TOP) - NZD
$0.00016416
1 TOP Network(TOP) - PAB
B/.0.000096
1 TOP Network(TOP) - PGK
K0.00039744
1 TOP Network(TOP) - QAR
ر.ق0.00034944
1 TOP Network(TOP) - RSD
дин.0.0096912

TOP Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TOP Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen TOP Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TOP Network”

Paljonko TOP Network (TOP) on arvoltaan tänään?
TOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000096 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TOP-USD-parin nykyinen hinta?
TOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000096. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TOP Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TOP markkina-arvo on $ 1.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.40B USD.
Mikä oli TOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TOP saavutti ATH-hinnaksi 0.036536170624 USD.
Mikä oli TOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000085025143923373 USD.
Mikä on TOP-rahakkeen treidausvolyymi?
TOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 40.03K USD.
Nouseeko TOP tänä vuonna korkeammalle?
TOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:42:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TOP-USD-laskin

Summa

TOP
TOP
USD
USD

1 TOP = 0.000096 USD

Treidaa TOP-rahaketta

TOPUSDT
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu