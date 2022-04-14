Swingby (SWINGBY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Swingby (SWINGBY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Swingby (SWINGBY) -rahakkeen tiedot Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Virallinen verkkosivusto: https://swingby.network Valkoinen paperi: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Osta SWINGBY-rahaketta nyt!

Swingby (SWINGBY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Swingby (SWINGBY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 587.26K $ 587.26K $ 587.26K Kokonaistarjonta: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Kierrossa oleva tarjonta: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 610.50K $ 610.50K $ 610.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Nykyinen hinta: $ 0.00066 $ 0.00066 $ 0.00066 Lue lisää Swingby (SWINGBY) -rahakkeen hinnasta

Swingby (SWINGBY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Swingby (SWINGBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SWINGBY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWINGBY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SWINGBY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWINGBY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SWINGBY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Swingby (SWINGBY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SWINGBY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SWINGBY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Swingby (SWINGBY) -rahakkeen hintahistoria SWINGBY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SWINGBY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SWINGBY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SWINGBY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWINGBY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SWINGBY-rahakkeen hintaennuste nyt!

