FIGHT (FIGHT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FIGHT (FIGHT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FIGHT (FIGHT) -rahakkeen tiedot FIGHT is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.hesaidfight.com Block Explorer: https://solscan.io/token/KMnDBXcPXoz6oMJW5XG4tXdwSWpmWEP2RQM1Uujpump Osta FIGHT-rahaketta nyt!

FIGHT (FIGHT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FIGHT (FIGHT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 621.10K $ 621.10K $ 621.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0605776 $ 0.0605776 $ 0.0605776 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 Nykyinen hinta: $ 0.0006211 $ 0.0006211 $ 0.0006211 Lue lisää FIGHT (FIGHT) -rahakkeen hinnasta

FIGHT (FIGHT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FIGHT (FIGHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIGHT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIGHT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIGHT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIGHT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FIGHT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FIGHT (FIGHT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FIGHT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FIGHT-rahakkeita MEXCistä nyt!

FIGHT (FIGHT) -rahakkeen hintahistoria FIGHT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIGHT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FIGHT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FIGHT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIGHT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FIGHT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!