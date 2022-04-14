SentraNet (SENT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SentraNet (SENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SentraNet (SENT) -rahakkeen tiedot $SENT is the utility and reward token of SentraNet — a decentralized security protocol for Web3. It powers threat detection, community defense incentives, and on-chain governance, all with zero buy/sell tax and full transparency. Virallinen verkkosivusto: https://sentranet.org/ Valkoinen paperi: https://docs.sentranet.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a88C702D7644e8d04c7a380f06Fc6AC9625d3a3 Osta SENT-rahaketta nyt!

SentraNet (SENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SentraNet (SENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 340.00K $ 340.00K $ 340.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6535 $ 0.6535 $ 0.6535 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000034 $ 0.000034 $ 0.000034 Lue lisää SentraNet (SENT) -rahakkeen hinnasta

SentraNet (SENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SentraNet (SENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SENT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SENT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SentraNet (SENT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SENT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SENT-rahakkeita MEXCistä nyt!

SentraNet (SENT) -rahakkeen hintahistoria SENT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SENT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SENT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SENT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SENT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SENT-rahakkeen hintaennuste nyt!

