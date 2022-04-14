Bonfida (FIDA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bonfida (FIDA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bonfida (FIDA) -rahakkeen tiedot As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. Virallinen verkkosivusto: https://bonfida.org Valkoinen paperi: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp Osta FIDA-rahaketta nyt!

Bonfida (FIDA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bonfida (FIDA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 100.86M $ 100.86M $ 100.86M Kokonaistarjonta: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 990.91M $ 990.91M $ 990.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 100.86M $ 100.86M $ 100.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.8995 $ 1.8995 $ 1.8995 Kaikkien aikojen alin: $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 $ 0.052710001772348636 Nykyinen hinta: $ 0.10179 $ 0.10179 $ 0.10179 Lue lisää Bonfida (FIDA) -rahakkeen hinnasta

Bonfida (FIDA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bonfida (FIDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIDA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIDA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIDA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIDA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FIDA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bonfida (FIDA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FIDA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FIDA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bonfida (FIDA) -rahakkeen hintahistoria FIDA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIDA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FIDA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FIDA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIDA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FIDA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!