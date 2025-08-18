MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1681. Viimeisen 24 tunnin aikana SPACE on vaihdellut alimmillaan $ 0.1503 ja korkeimmillaan $ 0.1705 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPACE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 37.566996466593714, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10366110865176212.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SPACE on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, +1.50% 24 tunnin aikana ja +12.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MicroVisionChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.31K. SPACE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.53M.
MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.
MicroVisionChain-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon MicroVisionChain (SPACE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MicroVisionChain (SPACE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MicroVisionChain-rahakkeelle.
MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPACE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
