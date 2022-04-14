SNX (SNX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SNX (SNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SNX (SNX) -rahakkeen tiedot Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Virallinen verkkosivusto: https://www.synthetix.io/ Valkoinen paperi: https://docs.synthetix.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Osta SNX-rahaketta nyt!

SNX (SNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SNX (SNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 237.20M $ 237.20M $ 237.20M Kokonaistarjonta: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 234.73M $ 234.73M $ 234.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Nykyinen hinta: $ 0.6906 $ 0.6906 $ 0.6906 Lue lisää SNX (SNX) -rahakkeen hinnasta

SNX (SNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SNX (SNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SNX (SNX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SNX-rahakkeita MEXCistä nyt!

SNX (SNX) -rahakkeen hintahistoria SNX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SNX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SNX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SNX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SNX-rahakkeen hintaennuste nyt!

