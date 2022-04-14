ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ULTIMA (ULTIMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen tiedot ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market. Virallinen verkkosivusto: https://ultima.io/en/ Valkoinen paperi: https://ultima.io/documents/en/WhitePaperUT.pdf Block Explorer: https://smartexplorer.com/token20/sWd6JcnEA3QJdh3zK1NHchyU2j4cEsiUdi Osta ULTIMA-rahaketta nyt!

ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 268.02M $ 268.02M $ 268.02M Kokonaistarjonta: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Kierrossa oleva tarjonta: $ 37.41K $ 37.41K $ 37.41K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 716.46M $ 716.46M $ 716.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 22,880 $ 22,880 $ 22,880 Kaikkien aikojen alin: $ 2,046.4140488264795 $ 2,046.4140488264795 $ 2,046.4140488264795 Nykyinen hinta: $ 7,164.64 $ 7,164.64 $ 7,164.64 Lue lisää ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen hinnasta

ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten ULTIMA-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview Ultima (ULTIMA) is a deflationary cryptocurrency with a capped supply, designed to power a broad ecosystem of financial products, including wallets, a debit card, a crowdfunding platform, and a marketplace. The tokenomics are structured to incentivize participation, ensure long-term sustainability, and provide utility across various applications. Issuance Mechanism Consensus & Minting: Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period.

Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period. Deflationary Model: The total supply is strictly capped at 100,000 ULTIMA tokens. Issuance is subject to scheduled halving events and token burns, reducing the number of new tokens entering circulation over time. Daily distribution is projected to decline to one token by 2028. Allocation Mechanism Minting/Farming: Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period.

Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period. Reward Distribution: Minting rewards are split as follows: 60%: Available Balance (immediately usable for transactions or purchases) 40%: Upgrade Balance (reserved for reinvestment within the ecosystem)

Minting rewards are split as follows: Usage and Incentive Mechanism ULTIMA tokens serve as the backbone of a diverse ecosystem, providing utility and incentives across multiple platforms: Application Area Description Payments Instant cross-border payments and everyday transactions via the Ultima Card and wallets Crowdfunding Participation in charity and startup crowdfunding platforms Marketplace Buying and selling goods and services in the Ultima Store Exchange Trading on the ULTIMEX exchange and other supported platforms Freezing Games Incentives for token freezing, such as vouchers and rewards Travel Club Discounts and offers on travel bookings Community Incentives Earning from price appreciation and ecosystem growth Locking Mechanism Token Freezing: Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency.

Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency. Minting Period: The standard operating term for minting is one year, during which tokens remain locked and generate rewards. Unlocking Time Reward Unlocking: Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract.

Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract. Token Unlocking: At the end of the minting period, the originally frozen tokens are unlocked and become available for use, transfer, or re-freezing for additional minting cycles. Summary Table Feature Details Total Supply 100,000 ULTIMA (capped) Issuance Mechanism Minting via smart contracts (Ultima Farm), DPoS consensus, halving, and token burns Allocation Minting rewards (60% available, 40% upgrade), distributed via farming Usage Payments, crowdfunding, marketplace, exchange, travel, community incentives Locking Mechanism Tokens frozen in Ultima Farm for 1-year minting periods Unlocking Time Rewards unlocked monthly; principal unlocked after minting period Additional Notes Security: Users retain exclusive control of their private keys and wallets.

Users retain exclusive control of their private keys and wallets. Ecosystem Growth: The roadmap includes further expansion into DeFi, NFT marketplaces, and additional financial products. Ultima’s tokenomics are designed to balance scarcity, utility, and incentives, supporting a sustainable and growing ecosystem for global users.

ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ULTIMA (ULTIMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ULTIMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ULTIMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ULTIMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ULTIMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

