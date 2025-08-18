Lisätietoja SONIC-rahakkeesta

SONIC-rahakkeen hintatiedot

SONIC-rahakkeen valkoinen paperi

SONIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SONIC-rahakkeen tokenomiikka

SONIC-rahakkeen hintaennuste

SONIC-rahakkeen historia

SONIC-osto-opas

SONIC/fiat-valuuttamuunnin

SONIC-rahakkeen spot

SONIC-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sonic SVM-logo

Sonic SVM – hinta (SONIC)

1SONIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1962
$0.1962$0.1962
-0.01%1D
USD
Reaaliaikainen Sonic SVM (SONIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:58:40 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.19476
$ 0.19476$ 0.19476
24 h:n matalin
$ 0.20244
$ 0.20244$ 0.20244
24 h:n korkein

$ 0.19476
$ 0.19476$ 0.19476

$ 0.20244
$ 0.20244$ 0.20244

$ 1.2521740208546337
$ 1.2521740208546337$ 1.2521740208546337

$ 0.155250981859847
$ 0.155250981859847$ 0.155250981859847

+0.35%

-0.01%

-5.08%

-5.08%

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1962. Viimeisen 24 tunnin aikana SONIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.19476 ja korkeimmillaan $ 0.20244 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SONIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2521740208546337, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.155250981859847.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SONIC on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -5.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen markkinatiedot

No.3352

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 554.02K
$ 554.02K$ 554.02K

$ 470.88M
$ 470.88M$ 470.88M

0.00
0.00 0.00

2,400,000,000
2,400,000,000 2,400,000,000

SOL

Sonic SVM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 554.02K. SONIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2400000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 470.88M.

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sonic SVM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000196-0.01%
30 päivää$ -0.06512-24.92%
60 päivää$ +0.01079+5.81%
90 päivää$ -0.1226-38.46%
Sonic SVM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SONIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000196 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sonic SVM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.06512 (-24.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sonic SVM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SONIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01079 (+5.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sonic SVM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1226 (-38.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sonic SVM (SONIC)?

Tarkista Sonic SVM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sonic SVM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SONIC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sonic SVM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sonic SVM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sonic SVM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sonic SVM (SONIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sonic SVM (SONIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sonic SVM-rahakkeelle.

Tarkista Sonic SVM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tokenomiikka

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SONIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sonic SVM (SONIC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sonic SVM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sonic SVM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SONIC paikallisiin valuuttoihin

1 Sonic SVM(SONIC) - VND
5,163.003
1 Sonic SVM(SONIC) - AUD
A$0.30411
1 Sonic SVM(SONIC) - GBP
0.145188
1 Sonic SVM(SONIC) - EUR
0.168732
1 Sonic SVM(SONIC) - USD
$0.1962
1 Sonic SVM(SONIC) - MYR
RM0.827964
1 Sonic SVM(SONIC) - TRY
8.030466
1 Sonic SVM(SONIC) - JPY
¥29.0376
1 Sonic SVM(SONIC) - ARS
ARS$257.479146
1 Sonic SVM(SONIC) - RUB
15.809796
1 Sonic SVM(SONIC) - INR
17.132184
1 Sonic SVM(SONIC) - IDR
Rp3,216.392928
1 Sonic SVM(SONIC) - KRW
274.789872
1 Sonic SVM(SONIC) - PHP
11.216754
1 Sonic SVM(SONIC) - EGP
￡E.9.513738
1 Sonic SVM(SONIC) - BRL
R$1.073214
1 Sonic SVM(SONIC) - CAD
C$0.270756
1 Sonic SVM(SONIC) - BDT
23.861844
1 Sonic SVM(SONIC) - NGN
301.380858
1 Sonic SVM(SONIC) - COP
$791.12745
1 Sonic SVM(SONIC) - ZAR
R.3.478626
1 Sonic SVM(SONIC) - UAH
8.079516
1 Sonic SVM(SONIC) - VES
Bs26.8794
1 Sonic SVM(SONIC) - CLP
$190.314
1 Sonic SVM(SONIC) - PKR
Rs55.312704
1 Sonic SVM(SONIC) - KZT
105.426108
1 Sonic SVM(SONIC) - THB
฿6.409854
1 Sonic SVM(SONIC) - TWD
NT$5.982138
1 Sonic SVM(SONIC) - AED
د.إ0.720054
1 Sonic SVM(SONIC) - CHF
Fr0.15696
1 Sonic SVM(SONIC) - HKD
HK$1.532322
1 Sonic SVM(SONIC) - AMD
֏75.08574
1 Sonic SVM(SONIC) - MAD
.د.م1.767762
1 Sonic SVM(SONIC) - MXN
$3.67875
1 Sonic SVM(SONIC) - SAR
ريال0.73575
1 Sonic SVM(SONIC) - PLN
0.718092
1 Sonic SVM(SONIC) - RON
лв0.85347
1 Sonic SVM(SONIC) - SEK
kr1.887444
1 Sonic SVM(SONIC) - BGN
лв0.329616
1 Sonic SVM(SONIC) - HUF
Ft66.939516
1 Sonic SVM(SONIC) - CZK
4.14963
1 Sonic SVM(SONIC) - KWD
د.ك0.059841
1 Sonic SVM(SONIC) - ILS
0.669042
1 Sonic SVM(SONIC) - AOA
Kz179.834958
1 Sonic SVM(SONIC) - BHD
.د.ب0.0739674
1 Sonic SVM(SONIC) - BMD
$0.1962
1 Sonic SVM(SONIC) - DKK
kr1.259604
1 Sonic SVM(SONIC) - HNL
L5.158098
1 Sonic SVM(SONIC) - MUR
8.972226
1 Sonic SVM(SONIC) - NAD
$3.466854
1 Sonic SVM(SONIC) - NOK
kr1.997316
1 Sonic SVM(SONIC) - NZD
$0.335502
1 Sonic SVM(SONIC) - PAB
B/.0.1962
1 Sonic SVM(SONIC) - PGK
K0.812268
1 Sonic SVM(SONIC) - QAR
ر.ق0.714168
1 Sonic SVM(SONIC) - RSD
дин.19.790694

Sonic SVM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sonic SVM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sonic SVM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sonic SVM”

Paljonko Sonic SVM (SONIC) on arvoltaan tänään?
SONIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1962 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SONIC-USD-parin nykyinen hinta?
SONIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1962. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sonic SVM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SONIC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SONIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SONIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SONIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SONIC saavutti ATH-hinnaksi 1.2521740208546337 USD.
Mikä oli SONIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SONIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.155250981859847 USD.
Mikä on SONIC-rahakkeen treidausvolyymi?
SONIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 554.02K USD.
Nouseeko SONIC tänä vuonna korkeammalle?
SONIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SONIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:58:40 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SONIC-USD-laskin

Summa

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.1962 USD

Treidaa SONIC-rahaketta

SONICUSDT
$0.1962
$0.1962$0.1962
-0.06%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu