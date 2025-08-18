Lisätietoja FHE-rahakkeesta

MindNetwork FHE-logo

MindNetwork FHE – hinta (FHE)

1FHE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.63%1D
USD
Reaaliaikainen MindNetwork FHE (FHE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:01:53 (UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.62%

-1.63%

-21.97%

-21.97%

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04863. Viimeisen 24 tunnin aikana FHE on vaihdellut alimmillaan $ 0.04605 ja korkeimmillaan $ 0.07238 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FHE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FHE on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.63% 24 tunnin aikana ja -21.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen markkinatiedot

24.90%

BSC

MindNetwork FHE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 724.85K. FHE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 249.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.63M.

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MindNetwork FHE-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0008058-1.63%
30 päivää$ -0.01036-17.57%
60 päivää$ -0.02499-33.95%
90 päivää$ -0.04972-50.56%
MindNetwork FHE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FHE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0008058 (-1.63%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MindNetwork FHE 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01036 (-17.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MindNetwork FHE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FHE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02499 (-33.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MindNetwork FHE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04972 (-50.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MindNetwork FHE (FHE)?

Tarkista MindNetwork FHE-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MindNetwork FHE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FHE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MindNetwork FHE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MindNetwork FHE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MindNetwork FHE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MindNetwork FHE (FHE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MindNetwork FHE (FHE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MindNetwork FHE-rahakkeelle.

Tarkista MindNetwork FHE-rahakkeen hintaennuste nyt!

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tokenomiikka

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FHE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MindNetwork FHE (FHE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MindNetwork FHE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MindNetwork FHE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FHE paikallisiin valuuttoihin

1 MindNetwork FHE(FHE) - VND
1,279.69845
1 MindNetwork FHE(FHE) - AUD
A$0.0753765
1 MindNetwork FHE(FHE) - GBP
0.0359862
1 MindNetwork FHE(FHE) - EUR
0.0418218
1 MindNetwork FHE(FHE) - USD
$0.04863
1 MindNetwork FHE(FHE) - MYR
RM0.2052186
1 MindNetwork FHE(FHE) - TRY
1.9904259
1 MindNetwork FHE(FHE) - JPY
¥7.19724
1 MindNetwork FHE(FHE) - ARS
ARS$63.9027378
1 MindNetwork FHE(FHE) - RUB
3.9181191
1 MindNetwork FHE(FHE) - INR
4.2444264
1 MindNetwork FHE(FHE) - IDR
Rp797.2129872
1 MindNetwork FHE(FHE) - KRW
68.1092328
1 MindNetwork FHE(FHE) - PHP
2.7801771
1 MindNetwork FHE(FHE) - EGP
￡E.2.3580687
1 MindNetwork FHE(FHE) - BRL
R$0.2660061
1 MindNetwork FHE(FHE) - CAD
C$0.0675957
1 MindNetwork FHE(FHE) - BDT
5.9143806
1 MindNetwork FHE(FHE) - NGN
74.7000567
1 MindNetwork FHE(FHE) - COP
$196.0883175
1 MindNetwork FHE(FHE) - ZAR
R.0.8622099
1 MindNetwork FHE(FHE) - UAH
2.0025834
1 MindNetwork FHE(FHE) - VES
Bs6.66231
1 MindNetwork FHE(FHE) - CLP
$47.1711
1 MindNetwork FHE(FHE) - PKR
Rs13.7097696
1 MindNetwork FHE(FHE) - KZT
26.1308442
1 MindNetwork FHE(FHE) - THB
฿1.5887421
1 MindNetwork FHE(FHE) - TWD
NT$1.483215
1 MindNetwork FHE(FHE) - AED
د.إ0.1784721
1 MindNetwork FHE(FHE) - CHF
Fr0.038904
1 MindNetwork FHE(FHE) - HKD
HK$0.3798003
1 MindNetwork FHE(FHE) - AMD
֏18.610701
1 MindNetwork FHE(FHE) - MAD
.د.م0.4381563
1 MindNetwork FHE(FHE) - MXN
$0.9122988
1 MindNetwork FHE(FHE) - SAR
ريال0.1823625
1 MindNetwork FHE(FHE) - PLN
0.1779858
1 MindNetwork FHE(FHE) - RON
лв0.2115405
1 MindNetwork FHE(FHE) - SEK
kr0.4678206
1 MindNetwork FHE(FHE) - BGN
лв0.0816984
1 MindNetwork FHE(FHE) - HUF
Ft16.6086039
1 MindNetwork FHE(FHE) - CZK
1.0294971
1 MindNetwork FHE(FHE) - KWD
د.ك0.01483215
1 MindNetwork FHE(FHE) - ILS
0.1658283
1 MindNetwork FHE(FHE) - AOA
Kz44.5737717
1 MindNetwork FHE(FHE) - BHD
.د.ب0.01828488
1 MindNetwork FHE(FHE) - BMD
$0.04863
1 MindNetwork FHE(FHE) - DKK
kr0.3126909
1 MindNetwork FHE(FHE) - HNL
L1.2784827
1 MindNetwork FHE(FHE) - MUR
2.2238499
1 MindNetwork FHE(FHE) - NAD
$0.8592921
1 MindNetwork FHE(FHE) - NOK
kr0.4950534
1 MindNetwork FHE(FHE) - NZD
$0.0831573
1 MindNetwork FHE(FHE) - PAB
B/.0.04863
1 MindNetwork FHE(FHE) - PGK
K0.2013282
1 MindNetwork FHE(FHE) - QAR
ر.ق0.1770132
1 MindNetwork FHE(FHE) - RSD
дин.4.9101711

MindNetwork FHE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MindNetwork FHE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen MindNetwork FHE-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MindNetwork FHE”

Paljonko MindNetwork FHE (FHE) on arvoltaan tänään?
FHE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04863 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FHE-USD-parin nykyinen hinta?
FHE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04863. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MindNetwork FHE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FHE markkina-arvo on $ 12.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FHE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FHE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 249.00M USD.
Mikä oli FHE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FHE saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli FHE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FHE-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on FHE-rahakkeen treidausvolyymi?
FHE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 724.85K USD.
Nouseeko FHE tänä vuonna korkeammalle?
FHE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FHE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:01:53 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FHE-USD-laskin

Summa

1 FHE = 0.04863 USD

Treidaa FHE-rahaketta

FHEUSDC
-1.71%
FHEUSDT
-1.49%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu