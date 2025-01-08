SONIC

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

NimiSONIC

SijoitusNo.449

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)4.51%

Kierrossa oleva tarjonta381,404,660.5333872

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta2,399,999,122.7482967

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.2521740208546337,2025-01-08

Alin hinta0.155250981859847,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuSOL

JohdantoSonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

SONIC/USDT
Sonic SVM
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SONIC)
--
24 h:n summa (USDT)
--
