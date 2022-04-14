Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sonic SVM (SONIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tiedot Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Virallinen verkkosivusto: https://www.sonic.game/ Valkoinen paperi: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Osta SONIC-rahaketta nyt!

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 491.86M $ 491.86M $ 491.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Kaikkien aikojen alin: $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 Nykyinen hinta: $ 0.20494 $ 0.20494 $ 0.20494 Lue lisää Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen hinnasta

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SONIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SONIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SONIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SONIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SONIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SONIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SONIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sonic SVM (SONIC) -rahakkeen hintahistoria SONIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SONIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SONIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SONIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SONIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SONIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

