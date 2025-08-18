Lisätietoja SKATE-rahakkeesta

SKATE-rahakkeen hintatiedot

SKATE-rahakkeen valkoinen paperi

SKATE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SKATE-rahakkeen tokenomiikka

SKATE-rahakkeen hintaennuste

SKATE-rahakkeen historia

SKATE-osto-opas

SKATE/fiat-valuuttamuunnin

SKATE-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Skate-logo

Skate – hinta (SKATE)

1SKATE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04202
$0.04202$0.04202
+0.81%1D
USD
Reaaliaikainen Skate (SKATE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:48:21 (UTC+8)

Skate (SKATE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04077
$ 0.04077$ 0.04077
24 h:n matalin
$ 0.04429
$ 0.04429$ 0.04429
24 h:n korkein

$ 0.04077
$ 0.04077$ 0.04077

$ 0.04429
$ 0.04429$ 0.04429

$ 0.15302029519787702
$ 0.15302029519787702$ 0.15302029519787702

$ 0.032356110373889
$ 0.032356110373889$ 0.032356110373889

-0.17%

+0.81%

-0.08%

-0.08%

Skate (SKATE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04201. Viimeisen 24 tunnin aikana SKATE on vaihdellut alimmillaan $ 0.04077 ja korkeimmillaan $ 0.04429 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SKATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15302029519787702, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.032356110373889.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SKATE on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, +0.81% 24 tunnin aikana ja -0.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Skate (SKATE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1172

$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M

$ 186.96K
$ 186.96K$ 186.96K

$ 42.01M
$ 42.01M$ 42.01M

213.29M
213.29M 213.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,978.4079046
999,999,978.4079046 999,999,978.4079046

21.32%

BSC

Skate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186.96K. SKATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 213.29M ja sen kokonaistarjonta on 999999978.4079046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 42.01M.

Skate (SKATE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Skate-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003376+0.81%
30 päivää$ +0.00052+1.25%
60 päivää$ +0.00489+13.17%
90 päivää$ +0.03201+320.10%
Skate-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SKATE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003376 (+0.81%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Skate 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00052 (+1.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Skate-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SKATE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00489 (+13.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Skate-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03201 (+320.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Skate (SKATE)?

Tarkista Skate-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Skate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SKATE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Skate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Skate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Skate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Skate (SKATE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Skate (SKATE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Skate-rahakkeelle.

Tarkista Skate-rahakkeen hintaennuste nyt!

Skate (SKATE) -rahakkeen tokenomiikka

Skate (SKATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SKATE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Skate (SKATE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Skate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Skate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SKATE paikallisiin valuuttoihin

1 Skate(SKATE) - VND
1,105.49315
1 Skate(SKATE) - AUD
A$0.0651155
1 Skate(SKATE) - GBP
0.0310874
1 Skate(SKATE) - EUR
0.0361286
1 Skate(SKATE) - USD
$0.04201
1 Skate(SKATE) - MYR
RM0.1772822
1 Skate(SKATE) - TRY
1.7228301
1 Skate(SKATE) - JPY
¥6.21748
1 Skate(SKATE) - ARS
ARS$55.2036606
1 Skate(SKATE) - RUB
3.3851658
1 Skate(SKATE) - INR
3.6670529
1 Skate(SKATE) - IDR
Rp688.6884144
1 Skate(SKATE) - KRW
58.755186
1 Skate(SKATE) - PHP
2.4025519
1 Skate(SKATE) - EGP
￡E.2.0370649
1 Skate(SKATE) - BRL
R$0.2293746
1 Skate(SKATE) - CAD
C$0.0583939
1 Skate(SKATE) - BDT
5.1092562
1 Skate(SKATE) - NGN
64.6307046
1 Skate(SKATE) - COP
$169.3948225
1 Skate(SKATE) - ZAR
R.0.7439971
1 Skate(SKATE) - UAH
1.7299718
1 Skate(SKATE) - VES
Bs5.75537
1 Skate(SKATE) - CLP
$40.7497
1 Skate(SKATE) - PKR
Rs11.8871496
1 Skate(SKATE) - KZT
22.5736534
1 Skate(SKATE) - THB
฿1.3716265
1 Skate(SKATE) - TWD
NT$1.2825653
1 Skate(SKATE) - AED
د.إ0.1541767
1 Skate(SKATE) - CHF
Fr0.033608
1 Skate(SKATE) - HKD
HK$0.3280981
1 Skate(SKATE) - AMD
֏16.1078943
1 Skate(SKATE) - MAD
.د.م0.3789302
1 Skate(SKATE) - MXN
$0.7876875
1 Skate(SKATE) - SAR
ريال0.1575375
1 Skate(SKATE) - PLN
0.1537566
1 Skate(SKATE) - RON
лв0.1827435
1 Skate(SKATE) - SEK
kr0.4037161
1 Skate(SKATE) - BGN
лв0.0705768
1 Skate(SKATE) - HUF
Ft14.3426341
1 Skate(SKATE) - CZK
0.8889316
1 Skate(SKATE) - KWD
د.ك0.01281305
1 Skate(SKATE) - ILS
0.142834
1 Skate(SKATE) - AOA
Kz38.4353691
1 Skate(SKATE) - BHD
.د.ب0.01583777
1 Skate(SKATE) - BMD
$0.04201
1 Skate(SKATE) - DKK
kr0.2697042
1 Skate(SKATE) - HNL
L1.1031826
1 Skate(SKATE) - MUR
1.9211173
1 Skate(SKATE) - NAD
$0.743577
1 Skate(SKATE) - NOK
kr0.4276618
1 Skate(SKATE) - NZD
$0.0718371
1 Skate(SKATE) - PAB
B/.0.04201
1 Skate(SKATE) - PGK
K0.1760219
1 Skate(SKATE) - QAR
ر.ق0.1529164
1 Skate(SKATE) - RSD
дин.4.2375487

Skate-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Skate toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Skate-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Skate”

Paljonko Skate (SKATE) on arvoltaan tänään?
SKATE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04201 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SKATE-USD-parin nykyinen hinta?
SKATE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04201. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Skate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SKATE markkina-arvo on $ 8.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SKATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SKATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 213.29M USD.
Mikä oli SKATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SKATE saavutti ATH-hinnaksi 0.15302029519787702 USD.
Mikä oli SKATE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SKATE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.032356110373889 USD.
Mikä on SKATE-rahakkeen treidausvolyymi?
SKATE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186.96K USD.
Nouseeko SKATE tänä vuonna korkeammalle?
SKATE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SKATE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:48:21 (UTC+8)

Skate (SKATE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SKATE-USD-laskin

Summa

SKATE
SKATE
USD
USD

1 SKATE = 0.04201 USD

Treidaa SKATE-rahaketta

SKATEUSDC
$0.04209
$0.04209$0.04209
+0.83%
SKATEUSDT
$0.04202
$0.04202$0.04202
+0.57%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu