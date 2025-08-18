Lisätietoja BLEND-rahakkeesta

BLEND-logo

BLEND – hinta (BLEND)

1BLEND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003702
$0.0003702$0.0003702
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen BLEND (BLEND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:11:53 (UTC+8)

BLEND (BLEND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002978
$ 0.0002978$ 0.0002978
24 h:n matalin
$ 0.0003738
$ 0.0003738$ 0.0003738
24 h:n korkein

$ 0.0002978
$ 0.0002978$ 0.0002978

$ 0.0003738
$ 0.0003738$ 0.0003738

+0.02%

0.00%

-1.42%

-1.42%

BLEND (BLEND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003704. Viimeisen 24 tunnin aikana BLEND on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002978 ja korkeimmillaan $ 0.0003738 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLEND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BLEND on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BLEND (BLEND) -rahakkeen markkinatiedot

$ 99.54K
$ 99.54K$ 99.54K

$ 777.84K
$ 777.84K$ 777.84K

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

EDUCHAIN

BLEND-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.54K. BLEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 777.84K.

BLEND (BLEND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BLEND-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.0000338+10.04%
60 päivää$ -0.0001357-26.82%
90 päivää$ -0.0070896-95.04%
BLEND-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BLEND-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BLEND 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000338 (+10.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BLEND-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BLEND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001357 (-26.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BLEND-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0070896 (-95.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BLEND (BLEND)?

Tarkista BLEND-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BLEND (BLEND)

Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

BLEND on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BLEND-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BLEND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BLEND-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BLEND-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BLEND-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BLEND (BLEND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BLEND (BLEND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BLEND-rahakkeelle.

Tarkista BLEND-rahakkeen hintaennuste nyt!

BLEND (BLEND) -rahakkeen tokenomiikka

BLEND (BLEND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLEND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BLEND (BLEND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BLEND:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BLEND MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BLEND paikallisiin valuuttoihin

BLEND-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BLEND toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BLEND-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BLEND”

Paljonko BLEND (BLEND) on arvoltaan tänään?
BLEND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003704 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BLEND-USD-parin nykyinen hinta?
BLEND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003704. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BLEND-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BLEND markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BLEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BLEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli BLEND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BLEND saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli BLEND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BLEND-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on BLEND-rahakkeen treidausvolyymi?
BLEND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.54K USD.
Nouseeko BLEND tänä vuonna korkeammalle?
BLEND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BLEND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:11:53 (UTC+8)

BLEND (BLEND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

