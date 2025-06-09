SKATE

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

NimiSKATE

SijoitusNo.1180

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.76%

Kierrossa oleva tarjonta213,305,282.7057473

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta999,999,978.4079046

Kierrossa oleva määrä0.2133%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.15302029519787702,2025-06-09

Alin hinta0.032356110373889,2025-06-13

Julkinen lohkoketjuBSC

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...