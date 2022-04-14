Skate (SKATE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Skate (SKATE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Skate (SKATE) -rahakkeen tiedot Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Virallinen verkkosivusto: https://skatechain.org Valkoinen paperi: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Osta SKATE-rahaketta nyt!

Skate (SKATE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Skate (SKATE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 213.29M $ 213.29M $ 213.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42.59M $ 42.59M $ 42.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 Kaikkien aikojen alin: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Nykyinen hinta: $ 0.04259 $ 0.04259 $ 0.04259 Lue lisää Skate (SKATE) -rahakkeen hinnasta

Skate (SKATE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Skate (SKATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SKATE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKATE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SKATE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKATE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Skate (SKATE) -rahakkeen hintahistoria SKATE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SKATE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

