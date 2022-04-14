SinVerse (SIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SinVerse (SIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SinVerse (SIN) -rahakkeen tiedot The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Virallinen verkkosivusto: https://sinverse.com/ Valkoinen paperi: https://sinverse.com/documents Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Osta SIN-rahaketta nyt!

SinVerse (SIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SinVerse (SIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 973.79K $ 973.79K $ 973.79K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 825.94M $ 825.94M $ 825.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Nykyinen hinta: $ 0.001179 $ 0.001179 $ 0.001179 Lue lisää SinVerse (SIN) -rahakkeen hinnasta

SinVerse (SIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SinVerse (SIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SinVerse (SIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

SinVerse (SIN) -rahakkeen hintahistoria SIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

