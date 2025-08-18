SinVerse (SIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0,0012. Viimeisen 24 tunnin aikana SIN on vaihdellut alimmillaan $ 0,001198 ja korkeimmillaan $ 0,00122 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,7442633227281465, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,000848252553658032.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SIN on muuttunut 0,00% viimeisen tunnin aikana, 0,00% 24 tunnin aikana ja -3,15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SinVerse (SIN) -rahakkeen markkinatiedot
SinVerse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 991,13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86,16K. SIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 825,94M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1,20M.
SinVerse (SIN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SinVerse-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0,00%
30 päivää
$ +0,000137
+12,88%
60 päivää
$ +0,000332
+38,24%
90 päivää
$ -0,000184
-13,30%
SinVerse-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SIN-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0,00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SinVerse 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0,000137 (+12,88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SinVerse-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0,000332 (+38,24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SinVerse-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0,000184 (-13,30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.
SinVerse-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SinVerse (SIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SinVerse (SIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SinVerse-rahakkeelle.
SinVerse (SIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SinVerse (SIN) -ostamisen perusteet
