Zcash (ZEC) -rahakkeen tiedot Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Virallinen verkkosivusto: https://z.cash/ Valkoinen paperi: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Block Explorer: https://zcashblockexplorer.com/ Osta ZEC-rahaketta nyt!

Zcash (ZEC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zcash (ZEC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 692.86M $ 692.86M $ 692.86M Kokonaistarjonta: $ 16.18M $ 16.18M $ 16.18M Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.18M $ 16.18M $ 16.18M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 899.22M $ 899.22M $ 899.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Kaikkien aikojen alin: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Nykyinen hinta: $ 42.82 $ 42.82 $ 42.82 Lue lisää Zcash (ZEC) -rahakkeen hinnasta

Zcash (ZEC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zcash (ZEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZEC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZEC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZEC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZEC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Zcash (ZEC) -rahakkeen hintahistoria ZEC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZEC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZEC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZEC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZEC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZEC-rahakkeen hintaennuste nyt!

