SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

NimiSIN

SijoitusNo.2183

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta825,944,168.6165829

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.8259%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.7442633227281465,2021-10-30

Alin hinta0.000848252553658032,2025-06-15

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoThe SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
SIN/USDT
SinVerse
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SIN)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
SIN/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SIN)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...