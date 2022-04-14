MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MindNetwork FHE (FHE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tiedot Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Virallinen verkkosivusto: https://www.mindnetwork.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e Osta FHE-rahaketta nyt!

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.22M $ 17.22M $ 17.22M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.16M $ 69.16M $ 69.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16354 $ 0.16354 $ 0.16354 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.06916 $ 0.06916 $ 0.06916 Lue lisää MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen hinnasta

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FHE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FHE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FHE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FHE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FHE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FHE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FHE-rahakkeita MEXCistä nyt!

MindNetwork FHE (FHE) -rahakkeen hintahistoria FHE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FHE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FHE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FHE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FHE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FHE-rahakkeen hintaennuste nyt!

