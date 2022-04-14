SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SongbirdFinanceToken (SFIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tiedot Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. Virallinen verkkosivusto: https://enosys.global Valkoinen paperi: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc Block Explorer: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers Osta SFIN-rahaketta nyt!

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 90,732.01 $ 90,732.01 $ 90,732.01 Kaikkien aikojen alin: $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 Nykyinen hinta: $ 222.64 $ 222.64 $ 222.64 Lue lisää SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen hinnasta

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SFIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SFIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SFIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SFIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

