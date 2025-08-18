Lisätietoja SFIN-rahakkeesta

SongbirdFinanceToken-logo

SongbirdFinanceToken – hinta (SFIN)

1SFIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen SongbirdFinanceToken (SFIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:53:55 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

+4.04%

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 229.47. Viimeisen 24 tunnin aikana SFIN on vaihdellut alimmillaan $ 225.88 ja korkeimmillaan $ 271 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 994.457762214083, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 99.75607582034051.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFIN on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja +4.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen markkinatiedot

SongbirdFinanceToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.69K. SFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10999.99997643. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.52M.

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SongbirdFinanceToken-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.8291-0.36%
30 päivää$ -45.45-16.54%
60 päivää$ -40.21-14.92%
90 päivää$ -166.36-42.03%
SongbirdFinanceToken-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SFIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.8291 (-0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SongbirdFinanceToken 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -45.45 (-16.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SongbirdFinanceToken-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SFIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -40.21 (-14.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SongbirdFinanceToken-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -166.36 (-42.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SongbirdFinanceToken (SFIN)?

Tarkista SongbirdFinanceToken-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SongbirdFinanceToken-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SFIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SongbirdFinanceToken-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SongbirdFinanceToken-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SongbirdFinanceToken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SongbirdFinanceToken (SFIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SongbirdFinanceToken (SFIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SongbirdFinanceToken-rahakkeelle.

Tarkista SongbirdFinanceToken-rahakkeen hintaennuste nyt!

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tokenomiikka

SongbirdFinanceToken (SFIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SongbirdFinanceToken (SFIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SongbirdFinanceToken:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SongbirdFinanceToken MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SongbirdFinanceToken-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SongbirdFinanceToken toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SongbirdFinanceToken-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SongbirdFinanceToken”

Paljonko SongbirdFinanceToken (SFIN) on arvoltaan tänään?
SFIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 229.47 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFIN-USD-parin nykyinen hinta?
SFIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 229.47. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SongbirdFinanceToken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFIN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SFIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFIN saavutti ATH-hinnaksi 994.457762214083 USD.
Mikä oli SFIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFIN-rahakkeen ATL-hinta oli 99.75607582034051 USD.
Mikä on SFIN-rahakkeen treidausvolyymi?
SFIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.69K USD.
Nouseeko SFIN tänä vuonna korkeammalle?
SFIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:53:55 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

