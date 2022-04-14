Alaya AI (AGT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Alaya AI (AGT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Alaya AI (AGT) -rahakkeen tiedot Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.aialaya.io/#/ Valkoinen paperi: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Osta AGT-rahaketta nyt!

Alaya AI (AGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Alaya AI (AGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.52M $ 26.52M $ 26.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 Nykyinen hinta: $ 0.005304 $ 0.005304 $ 0.005304 Lue lisää Alaya AI (AGT) -rahakkeen hinnasta

Alaya AI (AGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Alaya AI (AGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Alaya AI (AGT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AGT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Alaya AI (AGT) -rahakkeen hintahistoria AGT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGT-rahakkeen hintaennuste nyt!

