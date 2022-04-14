BLEND (BLEND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BLEND (BLEND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BLEND (BLEND) -rahakkeen tiedot Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Virallinen verkkosivusto: https://www.blend.fan/ Valkoinen paperi: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Block Explorer: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Osta BLEND-rahaketta nyt!

BLEND (BLEND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BLEND (BLEND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 777.84K $ 777.84K $ 777.84K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0003704 $ 0.0003704 $ 0.0003704 Lue lisää BLEND (BLEND) -rahakkeen hinnasta

BLEND (BLEND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BLEND (BLEND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLEND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLEND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLEND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLEND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLEND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BLEND (BLEND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLEND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLEND-rahakkeita MEXCistä nyt!

BLEND (BLEND) -rahakkeen hintahistoria BLEND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLEND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLEND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLEND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLEND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLEND-rahakkeen hintaennuste nyt!

