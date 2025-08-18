Lisätietoja SCOTTYAI-rahakkeesta

Scotty AI-logo

Scotty AI – hinta (SCOTTYAI)

1SCOTTYAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004009
$0.0004009
+15.86%1D
USD
Reaaliaikainen Scotty AI (SCOTTYAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:23:35 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000346
$ 0.000346
24 h:n matalin
$ 0.0004066
$ 0.0004066
24 h:n korkein

$ 0.000346
$ 0.000346

$ 0.0004066
$ 0.0004066

$ 0.03184509216147668
$ 0.03184509216147668

$ 0.000206731525549929
$ 0.000206731525549929

+15.86%

+15.86%

-25.76%

-25.76%

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004009. Viimeisen 24 tunnin aikana SCOTTYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000346 ja korkeimmillaan $ 0.0004066 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCOTTYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03184509216147668, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000206731525549929.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCOTTYAI on muuttunut +15.86% viimeisen tunnin aikana, +15.86% 24 tunnin aikana ja -25.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.7851

$ 0.00
$ 0.00

$ 78.03
$ 78.03

$ 695.39K
$ 695.39K

0.00
0.00

1,734,567,890
1,734,567,890

1,734,567,890
1,734,567,890

0.00%

ETH

Scotty AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.03. SCOTTYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1734567890. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 695.39K.

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Scotty AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000054879+15.86%
30 päivää$ +0.0000485+13.76%
60 päivää$ +0.0000774+23.92%
90 päivää$ +0.0000071+1.80%
Scotty AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCOTTYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000054879 (+15.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Scotty AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000485 (+13.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Scotty AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCOTTYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000774 (+23.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Scotty AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000071 (+1.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Scotty AI (SCOTTYAI)?

Tarkista Scotty AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Scotty AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCOTTYAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Scotty AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Scotty AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Scotty AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Scotty AI (SCOTTYAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scotty AI (SCOTTYAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scotty AI-rahakkeelle.

Tarkista Scotty AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tokenomiikka

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCOTTYAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Scotty AI (SCOTTYAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Scotty AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Scotty AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCOTTYAI paikallisiin valuuttoihin

Scotty AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Scotty AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Scotty AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Scotty AI”

Paljonko Scotty AI (SCOTTYAI) on arvoltaan tänään?
SCOTTYAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004009 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCOTTYAI-USD-parin nykyinen hinta?
SCOTTYAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0004009. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Scotty AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCOTTYAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCOTTYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCOTTYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SCOTTYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCOTTYAI saavutti ATH-hinnaksi 0.03184509216147668 USD.
Mikä oli SCOTTYAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCOTTYAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000206731525549929 USD.
Mikä on SCOTTYAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SCOTTYAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.03 USD.
Nouseeko SCOTTYAI tänä vuonna korkeammalle?
SCOTTYAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCOTTYAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:23:35 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.0004009
$0.0004009
