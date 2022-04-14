Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Scotty AI (SCOTTYAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tiedot Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Virallinen verkkosivusto: https://scottytheai.com/en Valkoinen paperi: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Osta SCOTTYAI-rahaketta nyt!

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 610.57K $ 610.57K $ 610.57K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 Nykyinen hinta: $ 0.000352 $ 0.000352 $ 0.000352 Lue lisää Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen hinnasta

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCOTTYAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCOTTYAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCOTTYAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCOTTYAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCOTTYAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCOTTYAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCOTTYAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Scotty AI (SCOTTYAI) -rahakkeen hintahistoria SCOTTYAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCOTTYAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCOTTYAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCOTTYAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCOTTYAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCOTTYAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!