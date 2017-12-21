Lisätietoja ELF-rahakkeesta

Reaaliaikainen ELF (ELF) -hintakaavio
2025-08-22 02:49:02 (UTC+8)

ELF (ELF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-2.94%

ELF (ELF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2054. Viimeisen 24 tunnin aikana ELF on vaihdellut alimmillaan $ 0.2026 ja korkeimmillaan $ 0.207 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.7656800746917725, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0350131599961.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELF on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -2.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ELF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 162.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.73K. ELF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 793.34M ja sen kokonaistarjonta on 996446471.6466726. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 204.67M.

ELF (ELF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ELF-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.039-15.96%
60 päivää$ +0.0309+17.70%
90 päivää$ -0.0319-13.45%
ELF-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ELF-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ELF 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.039 (-15.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ELF-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ELF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0309 (+17.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ELF-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0319 (-13.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ELF (ELF)?

Tarkista ELF-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ELF (ELF)

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ELF-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ELF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ELF-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ELF-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ELF-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ELF (ELF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ELF (ELF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ELF-rahakkeelle.

Tarkista ELF-rahakkeen hintaennuste nyt!

ELF (ELF) -rahakkeen tokenomiikka

ELF (ELF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ELF (ELF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ELF:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ELF MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ELF paikallisiin valuuttoihin

ELF-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ELF toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ELF-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ELF”

Paljonko ELF (ELF) on arvoltaan tänään?
ELF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2054 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELF-USD-parin nykyinen hinta?
ELF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2054. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ELF-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELF markkina-arvo on $ 162.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 793.34M USD.
Mikä oli ELF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELF saavutti ATH-hinnaksi 2.7656800746917725 USD.
Mikä oli ELF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0350131599961 USD.
Mikä on ELF-rahakkeen treidausvolyymi?
ELF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.73K USD.
Nouseeko ELF tänä vuonna korkeammalle?
ELF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:49:02 (UTC+8)

ELF (ELF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

