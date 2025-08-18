Chis AI (CHISAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.18516. Viimeisen 24 tunnin aikana CHISAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.18 ja korkeimmillaan $ 0.19446 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHISAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CHISAI on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, +0.16% 24 tunnin aikana ja +15.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Chis AI (CHISAI) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 745.86K
$ 745.86K$ 745.86K
$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Chis AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 745.86K. CHISAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.52M.
Chis AI (CHISAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chis AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0002955
+0.16%
30 päivää
$ +0.11163
+151.81%
60 päivää
$ +0.07715
+71.42%
90 päivää
$ +0.05343
+40.56%
Chis AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CHISAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002955 (+0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Chis AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.11163 (+151.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Chis AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CHISAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07715 (+71.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Chis AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.05343 (+40.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chis AI (CHISAI)?
Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.
Chis AI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Chis AI (CHISAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chis AI (CHISAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chis AI-rahakkeelle.
Chis AI (CHISAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHISAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Chis AI (CHISAI) -ostamisen perusteet
