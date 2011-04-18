XRP (XRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.9138. Viimeisen 24 tunnin aikana XRP on vaihdellut alimmillaan $ 2.8727 ja korkeimmillaan $ 2.989 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.841939926147461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002802350092679262.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XRP on muuttunut +0.91% viimeisen tunnin aikana, +0.93% 24 tunnin aikana ja -5.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XRP (XRP) -rahakkeen markkinatiedot
XRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 173.13B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.30M. XRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.42B ja sen kokonaistarjonta on 99985837887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 291.38B.
XRP (XRP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XRP-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.026853
+0.93%
30 päivää
$ -0.6452
-18.13%
60 päivää
$ +0.9494
+48.33%
90 päivää
$ +0.5734
+24.50%
XRP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XRP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.026853 (+0.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
XRP 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.6452 (-18.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
XRP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XRP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.9494 (+48.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
XRP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.5734 (+24.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XRP (XRP)?
Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin).
Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system.
Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.
