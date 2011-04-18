Lisätietoja XRP-rahakkeesta

XRP – hinta (XRP)

1XRP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen XRP (XRP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:50 (UTC+8)

XRP (XRP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

XRP (XRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.9138. Viimeisen 24 tunnin aikana XRP on vaihdellut alimmillaan $ 2.8727 ja korkeimmillaan $ 2.989 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.841939926147461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002802350092679262.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XRP on muuttunut +0.91% viimeisen tunnin aikana, +0.93% 24 tunnin aikana ja -5.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XRP (XRP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 173.13B
$ 173.13B$ 173.13B

$ 78.30M
$ 78.30M$ 78.30M

$ 291.38B
$ 291.38B$ 291.38B

59.42B
59.42B 59.42B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,837,887
99,985,837,887 99,985,837,887

59.41%

4.49%

$ 0.005874
$ 0.005874$ 0.005874

XRP

XRP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 173.13B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.30M. XRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.42B ja sen kokonaistarjonta on 99985837887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 291.38B.

XRP (XRP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XRP-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.026853+0.93%
30 päivää$ -0.6452-18.13%
60 päivää$ +0.9494+48.33%
90 päivää$ +0.5734+24.50%
XRP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XRP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.026853 (+0.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XRP 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.6452 (-18.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XRP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XRP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.9494 (+48.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XRP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.5734 (+24.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XRP (XRP)?

Tarkista XRP-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.

- Tarkasta XRP-steikkauksen saatavuus nähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XRP-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XRP-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

1 XRP(XRP) - VND
76,676.647
1 XRP(XRP) - AUD
A$4.51639
1 XRP(XRP) - GBP
2.156212
1 XRP(XRP) - EUR
2.505868
1 XRP(XRP) - USD
$2.9138
1 XRP(XRP) - MYR
RM12.296236
1 XRP(XRP) - TRY
119.261834
1 XRP(XRP) - JPY
¥431.2424
1 XRP(XRP) - ARS
ARS$3,828.908028
1 XRP(XRP) - RUB
234.764866
1 XRP(XRP) - INR
254.433016
1 XRP(XRP) - IDR
Rp47,767.205472
1 XRP(XRP) - KRW
4,080.951728
1 XRP(XRP) - PHP
166.581946
1 XRP(XRP) - EGP
￡E.141.261024
1 XRP(XRP) - BRL
R$15.938486
1 XRP(XRP) - CAD
C$4.021044
1 XRP(XRP) - BDT
354.376356
1 XRP(XRP) - NGN
4,475.859042
1 XRP(XRP) - COP
$11,749.17005
1 XRP(XRP) - ZAR
R.51.661674
1 XRP(XRP) - UAH
119.990284
1 XRP(XRP) - VES
Bs399.1906
1 XRP(XRP) - CLP
$2,826.386
1 XRP(XRP) - PKR
Rs821.458496
1 XRP(XRP) - KZT
1,565.701292
1 XRP(XRP) - THB
฿95.106432
1 XRP(XRP) - TWD
NT$88.841762
1 XRP(XRP) - AED
د.إ10.693646
1 XRP(XRP) - CHF
Fr2.33104
1 XRP(XRP) - HKD
HK$22.756778
1 XRP(XRP) - AMD
֏1,115.11126
1 XRP(XRP) - MAD
.د.م26.253338
1 XRP(XRP) - MXN
$54.662888
1 XRP(XRP) - SAR
ريال10.92675
1 XRP(XRP) - PLN
10.664508
1 XRP(XRP) - RON
лв12.67503
1 XRP(XRP) - SEK
kr28.030756
1 XRP(XRP) - BGN
лв4.895184
1 XRP(XRP) - HUF
Ft994.450802
1 XRP(XRP) - CZK
61.656008
1 XRP(XRP) - KWD
د.ك0.888709
1 XRP(XRP) - ILS
9.936058
1 XRP(XRP) - AOA
Kz2,670.759942
1 XRP(XRP) - BHD
.د.ب1.0985026
1 XRP(XRP) - BMD
$2.9138
1 XRP(XRP) - DKK
kr18.706596
1 XRP(XRP) - HNL
L76.603802
1 XRP(XRP) - MUR
133.248074
1 XRP(XRP) - NAD
$51.486846
1 XRP(XRP) - NOK
kr29.662484
1 XRP(XRP) - NZD
$4.982598
1 XRP(XRP) - PAB
B/.2.9138
1 XRP(XRP) - PGK
K12.063132
1 XRP(XRP) - QAR
ر.ق10.606232
1 XRP(XRP) - RSD
дин.294.00242

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XRP toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XRP-verkkosivusto
Block Explorer

Paljonko XRP (XRP) on arvoltaan tänään?
XRP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.9138 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XRP-USD-parin nykyinen hinta?
XRP -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.9138. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XRP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XRP markkina-arvo on $ 173.13B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.42B USD.
Mikä oli XRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XRP saavutti ATH-hinnaksi 3.841939926147461 USD.
Mikä oli XRP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XRP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002802350092679262 USD.
Mikä on XRP-rahakkeen treidausvolyymi?
XRP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 78.30M USD.
Nouseeko XRP tänä vuonna korkeammalle?
XRP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XRP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XRP (XRP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
