PlayDapp (PDA) -rahakkeen tiedot PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Virallinen verkkosivusto: https://playdapp.com Valkoinen paperi: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Osta PDA-rahaketta nyt!

PlayDapp (PDA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PlayDapp (PDA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Kokonaistarjonta: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 626.22M $ 626.22M $ 626.22M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 Nykyinen hinta: $ 0.005885 $ 0.005885 $ 0.005885 Lue lisää PlayDapp (PDA) -rahakkeen hinnasta

PlayDapp (PDA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PlayDapp (PDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PDA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PDA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PDA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PDA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PlayDapp (PDA) -rahakkeen hintahistoria PDA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PDA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PDA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PDA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PDA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PDA-rahakkeen hintaennuste nyt!

